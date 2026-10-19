Privates Glück bei Österreichs Skisprung-Stars: Lisa Eder und Manuel Fettner teilen Hochzeitsbilder vor beeindruckender Bergkulisse. Auch prominente Wintersport-Stars gratulieren.

Österreichs Skispringerin Lisa Eder und Ex-Skispringer Manuel Fettner haben sich das Jawort gegeben. Die 25-Jährige und der 16 Jahre ältere Olympiasieger feierten ihre Hochzeit in Eders Heimat Leogang im Salzburger Land.

Auf Instagram gewährte das Paar private Einblicke in seinen besonderen Tag. Die Hochzeitsfotos zeigten die beiden vor der eindrucksvollen Kulisse der österreichischen Alpen.

Unter dem Beitrag sammelten sich zahlreiche Glückwünsche aus der Skisprung-Szene. Österreichs Skisprung-Star Stefan Kraft kommentierte: „Traumhaft war’s.“ Auch die ehemalige deutsche Skispringerin Katharina Schmid gratulierte dem Paar, während Doppel-Olympiasieger Thomas Morgenstern mit einem Herz-Emoji reagierte.

Eder startet unter neuem Namen

Die Hochzeit ändert nicht nur privat etwas: Die 25-Jährige wird künftig unter dem Namen Lisa Fettner an den Start gehen.

Manuel Fettner, der nach der vergangenen Saison seine aktive Laufbahn beendete, betreut seine Frau inzwischen auch als Trainer. Diese Zusammenarbeit hatte allerdings bereits für erhebliche Unruhe gesorgt. Im April erklärte Eder zwischenzeitlich ihren Rücktritt vom Skispringen. Hintergrund waren Unstimmigkeiten über die Rolle ihres Partners im Trainerteam. Erst nach einer Einigung im August entschied sie sich für die Fortsetzung ihrer Karriere.

Ein erfolgreiches Ehepaar

Während Eder mit bislang 16 Weltcup-Podestplätzen, darunter zwei Siegen, zu Österreichs erfolgreichsten aktiven Skispringerinnen zählt, kann ihr Ehemann auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurückblicken.

Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking gewann Manuel Fettner Gold mit der österreichischen Mannschaft und Silber auf der Normalschanze.

Nun beginnt für das frisch verheiratete Paar ein neues Kapitel – privat als Ehepaar und sportlich als Trainer-Athletinnen-Duo.