Besondere Ehre für deutschen Star

In diesem Moment endet das deutsche WM-Märchen

Leonie Fiebich schafft es bei der Basketball-WM ins Allstar-Team. Als wertvollste Spielerin des Turniers (MVP) wird Breanna Stewart vom alten und neuen Champion USA ausgezeichnet.

Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich hat es ins Allstar-Team der Weltmeisterschaft in Berlin geschafft. Die 26-Jährige vom WNBA-Klub New York Liberty wurde von Medienvertretern und Experten neben Breanna Stewart, Jackie Young (beide USA), Gabby Williams (Frankreich) und Iyana Martin (Spanien) in die Top-Five gewählt, die am Sonntag nach dem Finale bekannt gegeben wurde.

Als wertvollste Spielerin des Turniers (MVP) wurde Stewart vom alten und neuen Champion USA ausgezeichnet.

Leonie Fiebich ist ins Allstar-Team gewählt worden Leonie Fiebich ist ins Allstar-Team gewählt worden © IMAGO/Contrast

Fiebichs Teamkollegin als MVP ausgezeichnet

Stewart, Fiebichs Teamkollegin in New York, ist die erste Spielerin, die zweimal WM-MVP wurde. Bereits 2018 hatte die 32-Jährige den Preis erhalten.

Das deutsche Team verlor das Kleine Finale gegen Spanien mit 58:81 (36:40) und beendete die WM auf Rang vier. Im Endspiel setzten sich USA mit 97:79 (43:45) gegen Frankreich durch, es war der zwölfte Triumph für den Rekordchampion.

Der Zuschauerrekord wurde in der deutschen Hauptstadt klar gebrochen. 236.015 Fans besuchten die Spiele, die bisherige Bestmarke lag bei 145.519 (Australien 2022). Der Schnitt in Berlin lag bei 6556.