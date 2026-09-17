DBB-Frauen klettern in Weltrangliste

Bei dem Turnier im eigenen Land hatte die DBB-Auswahl erstmals das Halbfinale erreicht.

Die deutschen Basketballerinnen haben dank ihrer starken Heim-WM einen großen Sprung in der Weltrangliste gemacht. Die Mannschaft von Bundestrainer Olaf Lange kletterte durch ihren erstmaligen Halbfinaleinzug um sieben Plätze im Ranking und liegt nun auf dem vierten Rang.

Selbigen hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) bei dem Turnier im eigenen Land belegt.

Knapp vor der deutschen Mannschaft stehen die Spanierinnen, die sich in der Begegnung um Bronze gegen das DBB-Team durchgesetzt hatten. Ganz vorne gab es derweil keine Änderungen: Seriensieger USA liegt nach dem fünften WM-Titel nacheinander weiter klar vor Vize-Weltmeister Frankreich.