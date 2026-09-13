Starke WM endet ohne deutsche Medaille

Bei der Basketball-WM der Frauen stand am Sonntag das Spiel um Platz 3 an. Deutschland unterliegt Spanien nach einer ordentlichen ersten Hälfte klar.

Endstand: Deutschland – Spanien 58:81

Die deutschen Basketballerinnen haben bei der Heim-WM in Berlin das Bronzespiel gegen Spanien verloren und ihr Medaillenziel verpasst. Nach der Halbfinalniederlage gegen Frankreich ging das letzte Turnierspiel mit 58:81 (36:40) verloren, schon im Auftaktspiel hatte es im Duell mit den Spanierinnen eine Pleite gesetzt.

Das Team von Bundestrainer Olaf Lange belohnte sich in der erneut ausverkauften Uber Arena vor 12.650 Zuschauern nicht für ein starkes Turnier, es ist dennoch das beste WM-Ergebnis der Geschichte für eine Frauen-Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB). Bei der bislang einzigen Teilnahme 1998 war es nicht einmal bis ins Viertelfinale gegangen.

Die DBB-Frauen haben zum ersten Mal bei einer WM die Chance auf eine Medaille Die DBB-Frauen haben zum ersten Mal bei einer WM die Chance auf eine Medaille © IMAGO/Beautiful Sports

Basketball-WM: So verfolgen Sie Deutschland – Spanien heute live

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Das DBB-Team um die Topscorerinnen Nyara Sabally und Alexis Peterson (je 13 Punkte), im ersten Vorrundenspiel gegen Spanien chancenlos (53:83), hielt das Kleine Finale lange offen, zog am Ende aber doch den Kürzeren.

Spanien war im Halbfinale am Samstag an Rekordchampion USA gescheitert (66:76). Besonders Iyana Martin (22 Punkte) bereitete der deutschen Mannschaft große Probleme.