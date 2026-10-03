Im 138. Klassiker zwischen Berlin und Bamberg muss der Meister den nächsten Dämpfer hinnehmen.

Der deutsche Basketball-Meister ALBA Berlin hat in der Bundesliga den nächsten Rückschlag kassiert. Eine Woche nach der klaren Niederlage im Prestigeduell mit Bayern München verloren die Berliner 83:98 (39:46) gegen den Pokalsieger Bamberg Baskets.

Beide Mannschaften stehen damit nach vier Spielen bei zwei Siegen, bester Werfer im 138. Klassiker war Bambergs Jordan Wright mit 23 Punkten.

Bamberg zeigt starke Nerven

In der vergangenen Saison hatten sich beide Mannschaften in acht Duellen gegenübergestanden. Im Pokalfinale triumphierte Bamberg, in der Bundesliga-Halbfinalserie setzte sich ALBA auf dem Weg zur Meisterschaft mit 3:2 durch. Am Samstagabend erwischten nun die Gäste den besseren Start, im zweiten Viertel lag Bamberg zwischenzeitlich schon mit 15 Punkten vorne. Erst in der Schlussphase kämpfte sich ALBA bis auf drei Zähler heran, doch die Gäste behielten unter Druck die Nerven und bauten ihren Vorsprung wieder aus.

Für Berlin geht es am Mittwoch in der Champions League gegen Slavia Prag weiter. In der Liga wartet am kommenden Wochenende das Auswärtsspiel bei den Gladiators Trier.