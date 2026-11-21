Nach mehr als zwei Monaten ohne Niederlage setzt es ein 80:93 gegen Chemnitz.

Nach mehr als zwei Monaten ist die Siegesserie der VET-Concept Gladiators Trier in der Basketball Bundesliga (BBL) überraschend zu Ende gegangen. Trier, das nach einem Fehlstart in Braunschweig zuletzt siebenmal in Folge gewonnen hatte, unterlag den Niners Chemnitz am Samstagabend zu Hause 80:93 (41:46).

Trier, das wettbewerbsübergreifend (BBL, Pokal, FIBA Europe Cup) die erst dritte Saisonniederlage kassierte, lief früh einem Rückstand hinterher, kämpfte sich aber bis Mitte des dritten Viertels wieder heran (56:58/26.). Chemnitz um seinen besten Werfer Phlandrous Fleming (22 Punkte) schaffte es in der Folge erneut, davonzuziehen. Diesmal hatten die Gastgeber keine Antwort mehr.

Mit sieben Siegen und zwei Niederlagen ist Trier vor der Länderspielpause weiter Tabellenzweiter hinter dem FC Bayern (8:1). Die Münchner treten am Sonntag (18.00 Uhr/Dyn) in der Neuauflage des vergangenen Finales zum Spitzenspiel bei Meister Alba Berlin an.

Dritter hinter den Bayern und Trier sind die Rostock Seawolves (7:3) nach einem 86:67 (39:33) bei Science City Jena. Die Chance auf den vierten Saisonsieg vergaben derweil die Löwen Braunschweig durch ein schwaches Schlussviertel. Nach einem 14:29 in den letzten zehn Minuten ging das Spiel gegen Pokalsieger BMA365 Bamberg Baskets um Topscorer Jordan Wright (20 Punkte) mit 75:82 (48:35) verloren. Die Franken stehen bei einer ausgeglichenen Bilanz (5:5).