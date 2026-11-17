Die Basketballer des FC Bayern pflügen aktuell nach Belieben durch die BBL. Für ihre Saison ist das aber nicht nur von Vorteil. Speziell wegen des harten Programms in der EuroLeague müssen sie die BBL sogar als Trainingsersatz nutzen.

Auf dem Papier versprach das Duell des Tabellenführers gegen den Tabellendritten in der BBL ein packendes Spiel. In der Realität überrollte der FC Bayern Basketball in einem vermeintlichen nationalen Topspiel den Gegner.

Beim 91:61-Erfolg ließen die Bayern dem Mitteldeutschen Basketball Club nicht den Hauch einer Chance – und das trotz des frühen Ausfalls von Top-Center Austin Wiley und der Schonung der eigentlichen Schlüsselspieler Rokas Jokubaitis und Johannes Thiemann.

Miles Norris hatte gegen den MBC oft leichtes Spiel Miles Norris hatte gegen den MBC oft leichtes Spiel © IMAGO/Oryk HAIST

So richtig gefordert werden die Bayern in der BBL aktuell selten. Ob dies aber für die Entwicklung, speziell auch mit Blick auf das so schwere Stahlbad EuroLeague, wirklich gut für die Münchener ist, darf bezweifelt werden. Dort hagelt es nämlich Niederlagen, teils auch extrem deutlich.

„Es ist natürlich gut, dass wir gewinnen, aber wenn man immer so hoch gewinnt, schleichen sich auch sehr schnell schlechte Gewohnheiten ein“, gab Miles Norris nach dem deutlichen Sieg gegen den MBC im Gespräch mit SPORT1 zu.

Bayern dominiert in der BBL nach Belieben

In der BBL stehen die Bayern nach neun Spielen mit acht Siegen und einer Niederlage an der Tabellenspitze. In der selbsternannten „Liga der Überraschungen“ kommt es bei Spielen mit Bayern-Beteiligung nur ganz selten zu eben diesen.

Stattdessen dominieren die Bayern nach Belieben. Im Schnitt gewinnen sie ihre BBL-Spiele mit knapp 30 Punkten Vorsprung. Unter anderem Bamberg (plus 36), Meister ALBA Berlin (plus 34) und die zu diesem Zeitpunkt an der Tabellenspitze liegenden Baskets aus Oldenburg (plus 53) wurden in München demontiert.

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„Das Level der Mannschaften ist im Vergleich zur EuroLeague natürlich ein komplett anderes“, erklärte Bayern-Star Norris SPORT1: „Wenn wir die Spiele in der BBL verlieren würden, wäre es natürlich noch schlimmer. Es ist gut zu gewinnen, aber wenn man immer wenig gefordert wird und so hoch gewinnt muss man die Spiele eben anders nutzen.“

Konkret heißt das für die Bayern: In BBL-Spielen versuchen sie bewusst an ihren Fehlern zu arbeiten, die ihnen in Europa schon so viele Spiele gekostet haben.

Vergleich BBL und EuroLeague: „Die Intensität ist anders“

Inwiefern dies beim doch deutlichen Leistungsunterschied der Teams möglich ist, darf aktuell stark bezweifelt werden. „International werden wir einfach deutlich öfter bestraft. In Valencia haben wir beispielsweise alleine aus unseren Turnovern 27 Punkte kassiert“, merkte Trainer Anton Gavel nach dem Sieg gegen den MBC an.

Problem für die Bayern: So viel Druck, wie die Top-Verteidiger in der EuroLeague auf die anfälligen Bayern-Guards machen, gibt es in der BBL kaum. Und so sind die fehlenden Tests in der heimischen Liga sicher auch ein Grund für die bisher so schwache Bilanz in Europa. Mit nur drei Siegen aus elf Spielen steht man auf dem 18. Platz.

„Der Style der Spiele und auch die Intensität der Spiele ist anders. Die Spieler in der EuroLeague sind natürlich auch sehr talentiert. Wenn wir da zu unentschlossen sind und nicht unseren Plan zu 100 Prozent umsetzen, wird das immer bestraft“, sagte Norris zum Unterschied der beiden Ligen.

Cheftrainer Gavel erklärte es SPORT1 wie folgt: „Wenn wir in der Offensive einen Turnover haben, wird der direkt bestraft. Wenn wir in der Defensive nicht bei 100 Prozent sind, kassieren wir auch direkt Punkte. Das sind einfach andere Kaliber und Mannschaften. Gegen die kann man größere Rückstände dann so einfach nicht mehr aufholen.“

Spiele in der BBL? „Müssen wir dafür nutzen Sachen auszuprobieren“

In München ist es aber eben der Anspruch, auch mit diesen absoluten Top-Teams in Europa mitzuhalten. Dies gelingt in dieser Saison bisher einfach noch zu selten. Souveräne Siege in der heimischen Liga halten die Stimmung zwar hoch, kaschieren aber nicht die EuroLeague-Enttäuschungen.

Das weiß auch Gavel: „Die Niederlagen können wir nicht kaschieren, die sind Statements. Klar wollen wir in der EuroLeague besser aussehen.“

Damit dies gelingt, muss der Bayern-Coach im so engen Spielplan tatsächlich oft das Risiko eingehen, die BBL zum Training zu nutzen, um sich für die EuroLeague zu verbessern. Die deutsche Liga ist für den Tabellenführer im Moment oft nur noch eine Trainingseinheit für die Aufgaben in Europa.

„Wir haben wenig Zeit uns auf die Gegner immer vorzubereiten und dann nutzen wir die Spiele eben auch, um an unseren Sachen zu arbeiten“, erklärte Gavel SPORT1: „Das ist kein Disrespekt gegen unsere Gegner, aber wir müssen viele Spiele auch dafür nutzen, Dinge zu festigen und Sachen auszuprobieren.“

Anton Gavel muss die Spiele in der BBL auch zum Testen nutzen Anton Gavel muss die Spiele in der BBL auch zum Testen nutzen © IMAGO/Beautiful Sports

Tatsächlich kann man den Bayern wirklich nicht unterstellen, dass sie die Spiele in der BBL nicht ernst nehmen. Es ist aber eben auch auffällig, dass am Wochenende in der heimischen Liga viel ausprobiert wird. Zur Wahrheit gehört auch: Inklusive der Tests dominiert der FCBB nach Belieben.

Bayern kann im knallharten November fast gar nicht trainieren

Mit Blick auf den Spiel- und Reiseplan der Bayern wird zudem deutlich, dass sie so ziemlich jedes Spiel auch für Training nutzen müssen.

„Wir wussten, was uns erwartet. Wir haben 14 Reisetage und nur vier klassische Trainingstage“, erklärte Gavel mit Blick auf den knüppeldicken November.

Der gesamte Wahnsinn zeigt sich in den kommenden Tagen. Das Programm der Bayern: Montag Reisetag, Dienstag Spiel bei Zalgiris Kaunas, Mittwoch Reisetag, Donnerstag Heimspiel gegen Baskonia, Samstag Reisetag, Sonntag Spiel bei ALBA Berlin, anschließend der nächste Reisetag, ehe am Dienstag Maccabi Tel Aviv im SAP Garden gastiert.

Bei diesem Pensum geht das vermeintliche BBL-Highlight, das Auswärtsspiel beim Meister ALBA Berlin, fast unter. Das Hinspiel ging überdeutlich an die Münchener. Jetzt können sich die Berliner aber eine Woche auf das Spiel vorbereiten, während Bayern gleich zweimal in der EuroLeague spielt. Es wird spannend, ob auch der BBL-Klassiker für die Bayern nur zur besseren Trainingseinheit wird.