Bayern trauert um Ernie Butler

Ernest "Ernie" Butler verstirbt im Alter von 92 Jahren. Der leidenschaftliche Saxophonist zählt zu den Pionieren des Basketball-Sports und inspirierte auch Ikone Dirk Nowitzki.

Ernie Butler ist tot. Einer der Pioniere des Basketball-Sports verstarb am Sonntagmorgen im Alter von 92 Jahren in seiner Wahlheimat München.

„Mit großer Bestürzung hat der FC Bayern Basketball erfahren, dass Ernest ‚Ernie‘ Butler verstorben ist“, schreiben die Bayern über ihren ehemaligen Spieler.

Basketball: Butlers legendärer Wurf

Butler war einst als Soldat in Nürnberg stationiert gewesen und kehrte Anfang der 60er-Jahre nach Deutschland zurück. 1965 wurde der gebürtige US-Amerikaner mit dem MTV Gießen Deutscher Meister. Im Endspiel versenkte er aus zwölf Metern den entscheidenden Korb und wurde damit zur Legende.

„Sein Wurf bleibt unvergessen“ schreibt die Gießener Allgemeine über den Mann, der in Mittelhessen Kultstatus besaß. In Gießen spielte Butler auch gemeinsam mit Holger Geschwindner, dem späteren Entdecker von Dirk Nowitzki.

Danach ging es für Butler zum FC Bayern. Der athletische Spielmacher mit der Rückennummer 4 war Teil der internationalen Premiere der Münchner und lief für den Verein zwei Jahre lang in der neu geschaffenen Basketball-Bundesliga in der Staffel Süd auf.

„Basketball ist Jazz“

In München war Butler auch als Lehrer tätig. Ebenso war er talentierter Musiker. Seine Leidenschaft galt konkret dem Jazz und dem Saxophon. „Basketball ist Jazz“, lautete sein legendäres Credo. Butler inspirierte mit dem Saxophon auch Weltstar Nowitzki, der auch das Instrument erlernen sollte.

Butler hinterlässt seine Ehefrau und drei Kinder sowie Enkelkinder.