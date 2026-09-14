DBB-Team vor neuer Mission

Nach dem erfreulichen Abschneiden bei der Heim-WM wird es für die deutschen Basketballerinnen bald wieder ernst. Schon im November beginnt die Qualifikation für die EM 2027.

Nach der Heim-WM in Berlin muss sich der Blick der deutschen Basketballerinnen schnell auf das nächste Großereignis richten. Schon im November beginnt die Qualifikation für die EM 2027, und das Turnier ist auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Los Angeles wichtig.

Der Deutschland startet in der Gruppe N zu Hause gegen Ungarn (11. November), danach geht es nach Dänemark (14.) und Portugal (17.). Die Rückspiele werden am 10. (Ungarn), 13. (Portugal) und 16. Februar 2027 (Dänemark) ausgetragen. Im Normalfall stehen in beiden Länderspielfenstern die WNBA-Profis um Leonie Fiebich (New York Liberty) zur Verfügung.

Für das DBB-Team wird es schon bald wieder ernst Es warten neue Aufgaben auf Leonie Fiebich und Co. © picture-alliance/Christina Pahnke/SID/sampics

Basketball-EM: Zwölf Tickets sind noch zu vergeben

Die jeweils besten zwei Teams aus sechs Staffeln schaffen es zur EuroBasket, hinzu kommen die vier Gastgeber Belgien, Finnland, Schweden und Litauen. Die Finalrunde des Turniers (16. bis 27. Juni 2027) findet in Vilnius statt.

Nur Gastgeber und Weltmeister USA hat bislang seinen Startplatz für die Sommerspiele 2028 in LA sicher, die restlichen elf Tickets werden über Qualifikationsturniere vergeben. Um eines zu erreichen, muss mindestens Platz sechs bei der EM 2027 her. Ernst wird es im Erfolgsfall vom 10. bis 13. Februar 2028.

Für Paris hatte sich die deutsche Mannschaft als EM-Sechster von 2023 über ein Turnier im Frühjahr 2024 in Brasilien qualifiziert. Es war die erste Olympia-Teilnahme.