Heute vor 17 Jahren starb der legendäre WWE-Manager "Captain" Lou Albano - der für die Liga in den Achtzigern einen schicksalhaften Kontakt in die Showbranche herstellte.

Er war eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Wrestling-Geschichte, ein New Yorker Original – und er spielte eine nicht unwichtige Rolle beim Aufstieg von WWE zum milliardenschweren Entertainment-Imperium: Heute vor 17 Jahren starb „Captain“ Lou Albano, Manager-Legende und Schlüsselfigur im ersten Wrestling-Boom der Achtziger.

Albano war Teil der „Rock-’n’-Wrestling-Connection“, die die damalige WWF über die Grenzen der Wrestling-Fangemeinde bekannt machte. Entscheidenden Anteil dabei hatte eine Zufallsbegegnung mit einer Pop-Ikone.

Captain Lou Albano: Einer der Ur-Manager von WWE

Der italienischstämmige Albano, geboren am 29. Juli 1933 in Rom, begann seine Karriere in den fünfziger Jahren als Wrestler im Raum New York und war dort viele Jahre lang für Promoter Vince McMahon Sr. aktiv – den Vater des langjährigen WWE-Bosses Vince Jr.

Albano bildete in der damals noch WWWF genannten McMahon-Liga mit Tony Altomare das Tag Team The Sicilians und trat als Mafia-Charakter auf – was er so gut machte, dass eines Tages der echte Mafiaboss „Big Tuna“ Tony Accardo auf ihn zukam und ihm den „Wunsch“ übermittelte, das Wort „Mafia“ aus seinen Auftritten zu streichen.

Zu Beginn der Siebziger riet McMahons damaliger Topstar Bruno Sammartino Albano, wegen seines rhetorischen Talents vom Wrestler- in den Manager-Job zu wechseln – womit er Albanos Legendenstatus begründete.

Albano prägte das damals noch recht neue Konzept eines Managers, der den am Mikrofon weniger begabten Stars das Reden abnahm, Gegner und Publikum mit großmäuligen Ansagen provozierte und unfair zu Gunsten seiner Schützlinge eingriff.

DEINE MEINUNG

Eine unverwechselbare Institution

Seinen Wert für die Liga stellte Albano schnell unter Beweis: Die vor allem von Albano getragene Fehde zwischen Sammartino und seinem ersten Schützling Crusher Verdu bescherte der WWWF erstmals nach fünf Jahren ein ausverkauftes Haus im New Yorker Madison Square Garden.

Während Verdu danach schnell in Vergessenheit geriet, wurde Albano mit seinen charakteristischen bunten Hemden und den Gummibändern im Spitzbart zur unverwechselbaren Institution der Liga. Zusammen mit den Managerkollegen „Classy“ Freddie Blassie und dem „Grand Wizard“ Ernie Roth bildete Albano ein legendäres Dreigestirn der damaligen WWE-Ära: Das „Triumvirate of Terror“ war die Blaupause für alle Manager nach ihnen – auch die heutige Manager-Ikone Paul Heyman bewundert das Trio.

Albano begleitete in den siebziger und achtziger Jahren unzählige Stars und Champions – Ivan Koloff, Don Muraco, Greg „The Hammer“ Valentine, „Superfly“ Jimmy Snuka und vor allem auch zahlreiche Tag Teams: die Valiant Brothers, die Wild Samoans (Afa und Roman Reigns‘ Vater Sika), die Moondogs, die British Bulldogs und bei seinen letzten Auftritten in den Neunzigern die Headshrinkers. Im Jahr 1996 nahm WWE Albano in seine Hall of Fame auf.

Freundschaft mit Cyndi Lauper war für WWE Gold wert

Zu seinen bis heute bekanntesten Auftritten verhalf Albano im Jahr 1983 eine zufällige Begegnung mit Sängerin Cyndi Lauper und deren Manager David Wolff bei einem Rückflug aus Puerto Rico.

Hulk Hogan, Cyndi Lauper und Lou Albano im Jahr 1984 Hulk Hogan, Cyndi Lauper und Lou Albano im Jahr 1984 © IMAGO/ZUMA Press Wire

Lauper und Wolff waren von Albanos Persönlichkeit eingenommen und engagierten ihn später für eine tragende Rolle im Video zu Laupers Hit „Girls Just Want To Have Fun“: Albano – der später auch in diversen weiteren Lauper-Videos auftauchte – spielte den Vater, der sich um seine feierfreudige Tochter sorgt.

Im Gegenzug fädelte Albano einen Gastauftritt Laupers bei der WWF ein: Die Liga inszenierte einen Streit der beiden, der darin mündete, dass die beiden als Sekundanten für ein Damentitelmatch zwischen Publikumsliebling Wendi Richter und Altmeisterin Fabulous Moolah auftraten.

Der Musiksender MTV übertrug das Match (und ein anschließendes Titelduell zwischen Hulk Hogan und Greg Valentine) und verschaffte der Liga damit einen großen Aufmerksamkeitsschub – Albano hatte der Liga die Tür zu einer Goldgrube geöffnet. Der „Brawl to End It All“ war ein Meilenstein auf dem Weg zum WWF-Boom der Achtziger und der ersten WrestleMania im Jahr 1985.

Lou Albano (r.) und Sängerin Moon Zappa in der Super-Mario-Serie 1989 Lou Albano (r.) und Sängerin Moon Zappa in der Super-Mario-Serie 1989 © IMAGO/Everett Collection

Auch Albano profitierte von seiner Showbiz-Connection: Er machte eine weitere Karriere als Schauspieler, trat in diversen Filmen und Serien auf. Unter anderem spielte er in einer Serienversion des Videospielklassikers „Super Mario Bros.“ die berühmte Titelfigur.

Albano, 56 Jahre lang mit seiner Jugendliebe Geraldine verheiratet, starb am 14. Oktober 2009 an einem Herzinfarkt. Er wurde 76 Jahre alt.