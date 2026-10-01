Bei einer Tributshow für den verstorbenen Pac kehrt der früheren AEW- und WWE-Champion Bryan Danielson unangekündigt in den Ring zurück - und nimmt Pacs Platz ein.

Es war ein umjubelter Moment, der Fans und Kollegen Trost in der Trauer spendete: Wenige Tage nach dem plötzlichen Tod seines Weggefährten Benjamin Satterley alias Pac ist Wrestling-Legende Bryan Danielson für ein Match aus dem Ruhestand zurückgekehrt – um seinen verstorbenen Freund zu ehren.

Der ehemalige Daniel Bryan von WWE feierte bei einer Tributausgabe der TV-Show Dynamite zwei Jahre nach seinem Rücktritt ein Ring-Comeback – und nahm dabei Pacs Platz in der Gruppierung Death Riders um Jon Moxley ein.

AEW Dynamite: Bryan Danielson kehrt zu Pacs Ehren zurück

Der „American Dragon“ hatte schon zu Beginn der Show einen emotionalen Auftritt: Nach der im Wrestling üblichen Zeremonie, bei der zu Ehren Pacs zehnmal die Ringglocke geläutet wurde, folgte ein Match der eng mit Pac verbundenen Moxley und Orange Cassidy.

Nach Moxleys Sieg über Cassidy ertönte Danielsons Einzugsmusik. Danielson kam mit einem Pac-Shirt und Tränen in den Augen zum Ring und umarmte seinen alten Verbündeten.

Bryan Danielson is here, and he and Jon Moxley embrace!



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Die beiden früheren WWE- und AEW-Champions ließen damit auch ihre Drehbuchfehde hinter sich, bei der Pac eine Rolle gespielt hatte: Moxley hatte den damaligen World Champion Danielson vor zwei Jahren kurz vor dessen Karriereende verraten, das gemeinsame Bündnis in der Gruppierung Blackpool Combat Club aufgekündigt und mit Pac, Marina Shafir und den Überläufern Claudio Castagnoli und Wheeler Yuta die Death Riders gegründet.

Ring-Comeback anstelle des verstorbenen Stars

Auch der Rest der Show stand ganz im Zeichen von Pac – unter anderem gab es noch ein Match des amtierenden World Champions Will Ospreay gegen Ricochet. Der stilistisch ähnlich veranlagte Pac galt als Wegbereiter für die Karrieren der beiden Highflyer. Das Revival der Rivalität der beiden war ebenfalls als anerkennende Geste für den Briten zu verstehen.

What a match. What a moment.



We love you, Ben. 🖤



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Der emotionale Höhepunkt der Show folgte am Ende bei einem Zehn-Mann-Match der Death Riders gegen die Don Callis Family (mit dem nach über zwei Jahren in den AEW-Ring zurückkehrenden Wardlow): Nachdem es zunächst so schien, als würden die Death Riders in Unterzahl antreten, gesellte sich Danielson unter dem Jubel der Fans zu ihnen.

DEINE MEINUNG

This match was for Ben. This night was for Ben.



We love you, Ben. We always will. 🖤



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Danielson packte seine populären Movesequenzen von einst wieder aus, in einer Massenschlägerei zu Beginn und gegen Ende des Matches in einer Einzelsequenz mit Callis-Schützling Josh Alexander. Letztlich pinnte Death-Riders-Mitglied Daniel Garcia nach einem gemeinsamen Manöver mit Castagnoli Jake Doyle und sicherte seinem Team damit den Sieg.

The very, very best of us. Truly one of a kind.



We love you so, so much, Ben. We miss you so, so much. We always will. 🖤 pic.twitter.com/pi0XkfZKAn — All Elite Wrestling (@AEW) October 1, 2026

Die Show endete mit einer gemeinsamen Siegesfeier von Danielson und den Death Riders, einem Gedenkvideo für Pac – und schließlich mit dem Bild eines leeren Stuhls, auf dem Pac in vielen seiner Auftritte gesessen war. Das Publikum in Pittsburgh stimmte dazu den Sprechchor „Thank you, Pac“ an.