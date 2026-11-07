Skispringen: Pikante Vorwürfe gegen Ex-Bundestrainer Horngacher

Skihersteller Peter Slatnar wirft Stefan Horngacher vor, einen Ausrüsterwechsel von zwei Stars verhindert zu haben.

Skihersteller Slatnar erhebt einen Vorwurf gegen Stefan Horngacher: Der frühere deutsche Bundestrainer soll die polnischen Skispringer Dawid Kubacki und Piotr Zyla daran gehindert haben, auf Skier der slowenischen Marke zu wechseln. Nach Angaben von Firmen-CEO Peter Slatnar standen die beiden Springer kurz vor einer Einigung mit seinem Unternehmen. Dann habe Horngacher eingegriffen.

„Ich kann bestätigen, dass es Horngacher war, der Zyla und Kubacki angewiesen hat, unsere Ski zu vergessen“, sagte Slatnar der slowenischen Zeitung Dnevnik. Bereits im Sommer hatten die beiden Polen das Material des Herstellers getestet. Kubacki wechselte inzwischen zu Fischer.

Slatnar verteidigt sein Material

Der 57-jährige Horngacher war zunächst Cheftrainer in Polen und anschließend in Deutschland. Im vergangenen Frühjahr kehrte der Österreicher als Trainingskoordinator zum polnischen Verband zurück. Slatnar vermutet, dass Horngacher sein Unternehmen weiterhin für einen zweitklassigen Hersteller halte. „Trotzdem denke ich, dass unser Material mindestens genauso leistungsfähig ist wie das unserer Konkurrenten“, sagte er.

Zu Slatnars Kunden zählen Domen Prevc, Nika Prevc und Sara Takanashi. Auch Stefan Kraft testete nach Angaben des Herstellers dessen Ski den ganzen Sommer und bestritt damit Wettkämpfe.

Der Österreicher entschied sich schließlich für Ski seines persönlichen Sponsors Biogena, die von Van Deer hergestellt werden. Slatnar stellt nun die Vermutung auf, dass „finanzielle Anreize“ bei der Entscheidung eine Rolle spielten.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.