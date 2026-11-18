Simon Ammann verpasst den Weltcup-Auftakt. Doch Skisprung-Legende Martin Schmitt glaubt an ein Comeback des Schweizers. Der 45-Jährige hat seinen Traum von der großen Bühne offenbar noch nicht aufgegeben.

Simon Ammann muss bei den ersten Stationen des Skisprung-Weltcups zuschauen. Doch das dürfte noch nicht das letzte Wort gewesen sein. TV-Experte Martin Schmitt traut dem viermaligen Olympiasieger die Rückkehr auf die große Bühne zu. Der 45-jährige Schweizer werde alles versuchen, um sich erneut einen Platz im Weltcup-Aufgebot zu sichern.

Wenn am Wochenende in Lillehammer die neue Weltcup-Saison beginnt, fehlt Ammann im Schweizer Team. Auch für die folgenden Stationen in Ruka, Wisla und Titisee-Neustadt ist der Routinier zunächst nicht vorgesehen. Selbst sein Start beim Heim-Wettkampf in Engelberg ist noch offen.

Schmitt glaubt allerdings fest daran, dass sich Ammann nicht mit seiner aktuellen Situation abfinden wird. „So wie ich ihn kenne, wird er deswegen nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir alle wissen, dass er verdammt ehrgeizig ist und definitiv in den Weltcup zurückkehren möchte. Ich glaube auch, dass er das schaffen kann“, sagte die deutsche Skisprung-Ikone bei Eurosport.

Schmitt sieht Chancen für Ammann

Der Schweizer muss sich zunächst im zweitklassigen Continental Cup beweisen. Während Gregor Deschwanden, Sandro Hauswirth, Remo Imhof, Juri Kesseli und Kilian Peier die ersten Weltcup-Wettbewerbe bestreiten, bleibt Ammann nur die Rolle des Herausforderers.

Eine Rückkehr ist allerdings keineswegs ausgeschlossen. Auch der Schweizer Disziplinenchef Joel Bieri hatte zuletzt beim SRF betont, dass Ammann weiterhin Chancen auf Einsätze im Weltcup erhalten könne. Schmitt sieht darin ein wichtiges Signal. „Ich glaube schon, dass er noch Chancen bekommen wird“, erklärte der 48-Jährige.

Dass Ammann zunächst den Kürzeren zog, sei offenbar eine knappe sportliche Entscheidung gewesen. „Vom Schweizer Verband wurde kommuniziert, dass es eine leistungsbasierte Entscheidung war. Es war offenbar keine klare Angelegenheit, man hat bis zuletzt gewartet. Das heißt, die Jungs waren wohl ziemlich auf Augenhöhe.“

DEINE MEINUNG

Einer der Größten der Skisprung-Geschichte

Dass der Schweizer noch einmal angreifen möchte, überrascht angesichts seiner Karriere nicht. Bei den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City und 2010 in Vancouver gewann Ammann jeweils Gold von der Normal- und der Großschanze.

Dazu kommen vier WM-Medaillen, der Weltmeistertitel im Skifliegen 2010 in Planica und der Gewinn des Gesamtweltcups in der Saison 2009/10. Insgesamt stand er 80-mal bei Weltcup-Veranstaltungen auf dem Podest.

Mit 45 Jahren muss Ammann inzwischen allerdings der jüngeren Konkurrenz den Vortritt lassen. Geht es nach Schmitt, ist seine Geschichte im Weltcup deshalb noch lange nicht zu Ende.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.