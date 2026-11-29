"Endlich kann ich das Thema abhaken", sagt der 30-Jährige.

Skilanglauf-Dominator Johannes Hösflot Kläbo hat einen weiteren Meilenstein erreicht. Der Norweger feierte am Sonntag im finnischen Kuusamo den 114. Weltcupsieg seiner Karriere und zog mit der Rekordhalterin Marit Björgen gleich. Der elfmalige Olympiasieger holte im Massenstart über 20 Kilometer seinen ersten Sieg der noch jungen Saison.

„Das ist eine schöne Zahl, das nehme ich gerne mit“, sagte der 30-Jährige: „Endlich kann ich das Thema abhaken. Aber wir können ja nicht ewig gleichauf liegen – zum Glück steht uns noch ein langer Winter bevor, also ist das Ziel, an ihr vorbeizuziehen.“

Aus deutscher Sicht sorgten Friedrich Moch (14.) und Florian Notz (15.) für erfreuliche Ergebnisse. „Heute musste man die Ellbogen ausfahren. Ich bin mit dem Ergebnis und meiner körperlichen Verfassung schon zufrieden“, sagte Moch.