Schlimme Verletzung bei Slalom-Spezialist befürchtet

Tommaso Sala hat sich beim Training in Gurgl am rechten Knie verletzt. Bei Italiens Slalomfahrer besteht der Verdacht auf eine Kreuzbandverletzung.

Tommaso Sala muss nach einer Knieverletzung um seine Saison bangen. Der italienische Slalomfahrer verspürte am Sonntag beim Training in Gurgl bereits nach wenigen Toren Schmerzen und hielt an – ohne zu stürzen. Erste Untersuchungen in Sölden ergaben eine Verstauchung des rechten Knies. Es besteht der Verdacht auf eine Kreuzbandverletzung, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtet.

Die medizinische Kommission des italienischen Wintersportverbands FISI soll das Knie in den kommenden Tagen genauer untersuchen. Für den ersten Weltcup-Slalom der Männer am kommenden Sonntag in Levi steht Sala nicht im italienischen Aufgebot. Nominiert sind unter anderem die Südtiroler Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger und Matteo Canins.

Erinnerung an lange Verletzungspause

Für den 31-Jährigen weckt der Vorfall bittere Erinnerungen. Vor zwei Jahren hatte sich Sala im November bei einem Training im Schnalstal das Kreuzband im linken Knie gerissen – ebenfalls ohne zu stürzen. Er wurde operiert und verpasste die gesamte Saison. Diesmal ist das andere Knie betroffen.

Im vergangenen Olympiawinter kämpfte sich der Slalomspezialist zurück. In Val d’Isère fuhr er als Siebter einmal in die Top 10 des Weltcups. Bei den Olympischen Spielen belegte er gemeinsam mit Abfahrer Dominik Paris den geteilten fünften Platz in der Team-Kombination.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.