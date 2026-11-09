Vonns Aufregung vor neunter OP: „Hinter mich bringen“

Lindsey Vonn teilt auf Instagram ihre Sorgen und Hoffnungen vor der neunten Operation an ihrem verletzten Bein.

Speed Queen Lindsey Vonn hat sich vor ihrer neunten Operation an ihrem lädierten linken Bein mit emotionalen Worten an ihre Fans gewandt. „Ich bin nervös und aufgeregt deswegen, aber gleichzeitig freue ich mich darauf, das hoffentlich hinter mich zu bringen“, schrieb die 42 Jahre alte US-Amerikanerin auf Instagram zu einem Video und ergänzte: „Ich bete, dass es meine letzte sein wird.“

„Es gibt immer noch Dinge, die sich während der Operation ändern könnten, also müssen wir abwarten, wie es läuft, aber ich werde euch über meine Fortschritte auf dem Laufenden halten, sobald ich aus dem OP zurück bin und mich erhole“, schrieb Vonn, die vor neun Monaten bei den Olympischen Spielen in Cortina in der Abfahrt heftig gestürzt war und sich mehrere Brüche im linken Bein zugezogen hatte.

Lindsay Vonn unterzieht sich ihrer neunten Operation Lindsay Vonn unterzieht sich ihrer neunten Operation © IMAGO/MediaPunch

Vonn ließ Zukunft offen

Weniger als einen Monat nach dem Horrorsturz war Vonn nach mehrstündigen Operationen, bei denen sogar über eine Amputation des Beines diskutiert worden war, wieder ins Reha-Training eingestiegen. Ihre Zukunft als Skirennläuferin hatte sie in der Folge bisher offengelassen. Nun soll ein neues Kreuzband in Vonns Knie eingesetzt werden, wonach sie mit einer erneuten Ausfallzeit von bis zu neuen Monaten rechnet.

Ende Oktober hatte die Saison für Vonns frühere Konkurrentinnen wie die Deutsche Emma Aicher mit dem Weltcup-Auftakt in Sölden begonnen.