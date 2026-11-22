Die deutsche Skihoffnung Linus Straßer sucht nach wie vor nach der Selbstverständlichkeit.

Deutschlands Skihoffnung Linus Straßer sucht nach wie vor die Leichtigkeit. Der Münchner hat beim Weltcup-Slalom im österreichischen Gurgl als Zwölfter nach dem ersten Durchgang zwar Kurs auf eine Top-10-Platzierung genommen, liegt aber weit hinter der Spitze zurück.

Bei Schneefall und schlechter Sicht sowie in einem wenig rhythmischen Kurs auf eher leichtem Hang unterliefen Straßer keine großen Fehler – dennoch fehlen ihm zum führenden Norweger Timon Haugan bereits 1,40 Sekunden. Das „Stockerl“ ist knapp eine Sekunde weg.

Straßer ehrlich: „Hat sich sehr schlecht angefühlt“

„Es hat sich sehr schlecht angefühlt und war kein Spaß“, sagte Straßer im ZDF: „Ich bin eh überrascht, dass ich nur 1,4 Sekunden hinten bin, es hat sich nach mehr angefühlt. Gurgl hat mal wieder nicht enttäuscht, ich habe mich da runter noch nie wirklich gut gefühlt, es sind immer ganz eigene Verhältnisse.“ So sei es ein regelrechter „Kampf“ mit der stets verzweifelten Suche nach Kontrolle gewesen, ergänzte er.

Immerhin ließ Straßer Topfahrer wie Olympiasieger und Weltmeister Loic Meillard (Schweiz/+1,70) oder Vorjahressieger Paco Rassat (Frankreich/+1,53) hinter sich. Riesenslalom-Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen (Brasilien), Gewinner der ersten beiden Saisonrennen, kam mit dem trockenen Schnee gar nicht zurecht und fädelte unmittelbar vor der ersten Zwischenzeit ein.