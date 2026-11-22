Lara Colturi gewinnt den Slalom von Gurgl und sorgt für einen historischen Sieg Albaniens. Bruder Yuri trägt dabei maßgeblich zum Erfolg seiner großen Schwester bei.

Lara Colturi hat im Slalom von Gurgl Geschichte geschrieben: Die 20-Jährige holte am Samstag den ersten Sieg ihrer Weltcup-Karriere – und den ersten für Albanien im alpinen Ski-Weltcup. Nach neun Podestplätzen gelang ihr in Österreich der Sprung ganz nach oben. Wertvolle Unterstützung bekam sie dabei von ihrem Bruder.

Colturi lag nach dem ersten Durchgang auf Rang zwei, nur 0,24 Sekunden hinter Anna Swenn Larsson. Im Finale fuhr sie dann die drittbeste Laufzeit und setzte sich in 1:45,47 Minuten durch. Sara Hector wurde mit 0,27 Sekunden Rückstand Zweite, ihre schwedische Landsfrau Swenn Larsson fiel auf Platz drei zurück.

Für Lara Colturi gibt es gleich mehrere Gründe zu feiern Für Lara Colturi gibt es gleich mehrere Gründe zu feiern © IMAGO/GEPA pictures

Ihr Bruder lieferte Einblicke in die Strecke

Colturis Bruder Yuri trug dabei einen entscheidenden Anteil zum Erfolg seiner großen Schwester bei. Vor beiden Durchgängen hatte der 14-Jährige die Kamerafahrten für das offizielle Fernsehen durchgeführt – und damit essenzielle Informationen für Schwester gesammelt.

Hintergrund: Andere Nationen können von einem größeren Team profitieren, indem sich die Athleten über herausfordernde Stellen auf der Strecke per Funk austauschen. Colturi, die beim alpinen Ski-Weltcup als einzige Athletin für Albanien an den Start ging, konnte diesen Vorteil bislang nicht nutzen. Dementsprechend bedankte sich die frischgebackene Weltcup-Siegerin nach dem Rennen bei ihrem Bruder.

Die in Italien aufgewachsene Fahrerin startet seit einigen Jahren für Albanien und wird von ihrer Mutter Daniela Ceccarelli begleitet, die selbst Olympiasiegerin ist. Mit ihrem Sieg übernahm Colturi nun auch die alleinige Führung im Gesamtweltcup. Die Deutsche Emma Aicher verbesserte sich im zweiten Durchgang von Rang 13 auf Platz acht.

DEINE MEINUNG

Für Familie Colturi gibt es nun gleich mehrere Gründe zu feiern: Lara wurde am vergangenen Sonntag 20 Jahre alt, Yuri steht kurz vor seinem 15. Geburtstag. Zum Premierensieg kommt damit eine gemeinsame Geburtstagsparty hinzu. „Das wird ordentlich gefeiert“, kündigte Colturi an.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.