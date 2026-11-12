Neureuthers Sieger-Skier unter dem Hammer

2017 feierte Felix Neureuther in Levi den Weltcupsieg im Slalom in Levi. Die Skier, die er damals trug, wurden nun als Kunstwerk versteigert. In dem Bild steckt auch eine emotionale Botschaft.

In den Schuhen von Ski-Star Felix Neureuther kann er zwar nicht laufen, aber seine Ski kann sich ein Fan nun zumindest an die Wand hängen. Die Bretter, mit denen der ehemalige Skirennläufer 2017 den Weltcup-Sieg im finnischen Levi gewann, gingen Ende Oktober bei einer Auktion für 17.000 Euro über den Tisch.

Der Erlös kommt vollständig der Felix-Neureuther-Stiftung zugute, die sich für Bewegungs- und Gesundheitsförderung bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sowie den Schutz von Natur und Umwelt einsetzt.

Neureuthers Weltcup-Skier versteigert

Erstellt wurde das 1,60 × 1,60 große Gemälde, dessen Rahmen an zwei Seiten aus den Skiern Neureuthers besteht, vom Künstler Max Mavior. Dieser huldigte Neureuther nicht nur mit der Verwendung seiner Sportgeräte, sondern auch mit der gut sichtbar ins Gemälde eingearbeiteten Zahl 55.

Diese steht nicht nur für die 55 Tore, die es beim Slalom zu passieren gilt. Neureuthers verstorbene Mutter, Rosi Mittermaier, holte bei den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck Gold mit der Startnummer fünf.

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„Diese Skier verbinde ich mit meinem Sieg in Levi 2017. Im Slalom tastet man sich in jeder Kurve an die eigene Grenze heran. Dass Max daraus ein Kunstwerk geschaffen hat, gibt dieser Erinnerung eine neue Bedeutung.“ Das Kunstwerk wurde in München in der Ausstellung „Sky is not the limit“ vorgestellt.

Der Sieg in Levi 2017 war Neureuthers 13. Weltcupsieg seiner Karriere. Damit ist er bis heute der erfolgreichste Skirennläufer Deutschlands.