"Ich habe die ganzen neun Monate darauf gewartet"

Lindsey Vonn hat ihre neunte Operation nach dem Olympia-Sturz überstanden. Ihr vorderes Kreuzband wurde ersetzt.

Lindsey Vonn hat nach ihrem schweren Olympia-Sturz eine weitere Operation überstanden. Bei dem mehr als fünfstündigen Eingriff entfernten die Ärzte Platten und Schrauben aus ihrem linken Bein und ersetzten das vordere Kreuzband.

Für die viermalige Gesamtweltcupsiegerin war es bereits die neunte Operation seit dem Sturz. „Die Operation ist gut verlaufen“, schrieb die US-Amerikanerin zunächst in einer Instagram-Story.

Lindsey Vonn wurde zum neunten Mal operiert Lindsey Vonn wurde zum neunten Mal operiert © IMAGO/Pacific Press Agency

Später meldete sich Vonn mit weiteren Einzelheiten: „Es hat über fünf Stunden gedauert, alle Platten und Schrauben aus meinem Bein zu entfernen und mein vorderes Kreuzband zu ersetzen. Ich bin jetzt wieder zu Hause nach dem Krankenhausaufenthalt und dankbar, dass ich mich nun auf der letzten Etappe in Richtung vollständiger Genesung befinde.“

Vonn sprach vor dem Eingriff über ihre Nervosität

Vor der Operation hatte Vonn erklärt, weshalb das Implantatmaterial entfernt werden musste. „Denn aufgrund all der Platten habe ich immer noch kein vorderes Kreuzband“, schrieb sie damals auf Instagram. Die 42-Jährige gab zu, vor dem Eingriff ziemlich nervös zu sein. „Ich bete, dass es meine letzte OP sein wird“, ergänzte sie.

Vonn war im Februar bei der olympischen Abfahrt in Norditalien gestürzt und hatte einen komplexen Bruch des linken Schienbeins erlitten. Die eingesetzten Platten und Schrauben stabilisierten das Bein nach der Verletzung. Vor dem jüngsten Eingriff berichtete die Amerikanerin, dass der Knochen inzwischen verheilt sei.

Wegen des Kreuzbandersatzes rechnet sie mit einer weiteren Ausfallzeit von sechs bis neun Monaten; zudem müssen die durch die Schrauben entstandenen Löcher im Knochen verheilen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.