Ski: Svindal übernimmt Trainerrolle in Norwegen

Der zweimalige Olympiasieger tritt einen neuen Posten in seinem ehemaligen Team an.

Der zweimalige Ski-Olympiasieger Aksel Lund Svindal übernimmt eine Trainerrolle im Team seiner norwegischen Heimat. „Ich war ja selbst über viele Jahre Teil einer solchen Mannschaft“, sagte Lund Svindal über seinen neuen Job im norwegischen Rundfunk NRK, „und es ist ja sicher nicht schlecht, ein bisschen Erfahrung zu haben.“

Der fünfmalige Weltmeister war zuletzt an der Seite von Lindsey Vonn im Weltcup unterwegs und unterstützte die US-Amerikanerin bei ihrem erfolgreichen Comeback. Im April hatten beide bekanntgegeben, dass sie ihre Zusammenarbeit nicht fortsetzen werden. Ob Vonn nach ihrem schweren Sturz bei Olympia erneut in den Skizirkus zurückkehrt, ist vor dem Saisonstart am Wochenende in Sölden/Österreich offen.

Das gilt auch für Lund Svindals genaue Rolle im Skiteam der Norweger. Fest stehe nur, dass er sich vornehmlich um die Techniker kümmern werde, teilte der 43-Jährige mit, also um die Slalom- und Riesenslalomfahrer. Deshalb ist er auch in Sölden dabei.

Norwegens Alpinchef Claus Ryste erwartet sich viel von seinem neuen Mann. „Ich denke, dass das gut werden wird“, sagte er: „Aksel ist ein guter Analytiker, das hat er als Athlet und als Trainer von Lindsey bewiesen. Wir schätzen uns glücklich, ihn dabei zu haben.“