Max Franz beendet seine Karriere. Der österreichische Speed-Spezialist zieht nach seinem schweren Sturz und einem Comebackversuch einen Schlussstrich.

Max Franz beendet seine Karriere als Skirennläufer. Der österreichische Speed-Spezialist zieht damit nach einem langen Kampf gegen die Folgen seines schweren Trainingssturzes in Copper Mountain im November 2022 endgültig einen Schlussstrich. In den sozialen Netzwerken verabschiedete sich der Abfahrts-WM-Dritte mit emotionalen Worten vom Rennsport.

„Der Skisport war mein Leben. Er hat mich geprägt und mir unvergessliche Momente geschenkt. Doch zu meinem Weg gehörten nicht nur Erfolge, sondern auch viele Rückschläge“, schrieb Franz. Besonders die Verletzungen nach dem Sturz mit zwei gebrochenen Beinen und zahlreichen Operationen hätten sein Leben verändert. „Ich bin oft gestürzt, war oft verletzt und musste mich immer wieder zurückkämpfen“, erklärte der 37-Jährige.

Der Speedfahrer wollte sich nach der langen Reha noch einmal in den Weltcup zurückarbeiten. Nach über drei Jahren gelang ihm in Gröden tatsächlich das Comeback, doch bei seinem einzigen Rennen schied Franz aus. Eine nachhaltige Rückkehr ins Renngeschehen blieb dem Routinier danach verwehrt.

Drei Weltcupsiege und zehn Podestplätze: Max Franz beendet Karriere

Franz blickt dennoch auf eine erfolgreiche Laufbahn zurück. Der Abfahrer und Super-G-Spezialist feierte drei Weltcupsiege und stand insgesamt zehnmal auf einem Weltcup-Podest. Sein erster Sieg gelang ihm in Gröden, zudem holte er bei der WM 2017 Bronze in der Abfahrt.

„Ich habe nie aufgegeben, auch wenn der Weg oft steinig war. Aber irgendwann kommt der Moment, an dem man erkennen muss, dass es genug ist“, schrieb Franz. Zum Abschied bedankte er sich bei seiner Familie, Ärzten, Trainern, Physiotherapeuten, seinem Team, Sponsoren und den Fans: „Danke für alles, Skisport. Danke für diese Reise. Danke, dass ihr ein Teil davon wart. Servus, Rennsport.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.