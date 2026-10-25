Der beste Deutsche ist nach dem ersten Lauf starker Sechster, aufs Podest fehlen nur 0,20 Sekunden. Auch Alexander Schmid ist vorne dabei.

Einen Tag nach dem dritten Platz von Emma Aicher hat auch Teamkollege Fabian Gratz die Chance auf eine Podestplatzierung beim Weltcup-Auftakt der alpinen Skirennläufer.

Gratz kämpfte sich bei widrigen und wechselnden Bedingungen beim Riesenslalom auf dem Rettenbachgletscher hoch über Sölden auf den sechsten Platz im Zwischenklassement – auf das Podium fehlen ihm im Finale (13.00 Uhr) nur 0,20 Sekunden. Auf Rang neun folgt überraschend Alexander Schmid.

Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen (Brasilien) legte bei starkem und drehendem Wind die Bestzeit vor. Auf der verkürzten Strecke war er 0,24 Sekunden schneller als der Schweizer Loic Meillard, Dritter ist der Österreicher Stefan Brennsteiner (+0,49 Sekunden).

Vor Gratz (+0,69) liegen noch Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt aus der Schweiz (+0,55) und Atle Lie McGrath aus Norwegen (+0,64). Schmid hat einen Rückstand auf Braathen von 0,84 Sekunden, 0,35 Sekunden fehlen ihm zu Rang drei.