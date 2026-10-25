Ski alpin heute: Riesenslalom der Männer in Sölden im Free-TV und Livestream

Einen Tag nach den Frauen starten auch die männlichen Ski-Stars in die Weltcup-Saison. Los geht es mit dem Riesenslalom von Söden.

Der alpine Ski-Weltcup startet in die Saison 2026/27. Nach dem Damenrennen am Samstag stehen am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, die Männer auf dem Rettenbachgletscher am Start: Der erste Durchgang im Riesenslalom beginnt um 10 Uhr, der zweite um 13 Uhr.

In der WM-Saison (die Weltmeisterschaft steigt im Februar in Crans-Montana) geht es in Sölden um die ersten Weltcuppunkte.

Riesenslalom live: So können Sie den Auftakt live verfolgen:

Free-TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Livestream: sportschau.de, DAZN, discovery+

Der Schweizer Marco Odermatt gilt im Vorfeld als der Topfavorit, auch wenn er die vergangene Saison nicht als Sieger des Riesenslalom-Weltcups beendete. Von den letzten fünf Rennen auf dem Rettenbachgletscher gewann er drei (2021, 2022 und 2025), einmal wurde er Zweiter.

Ski alpin: Wer kann Odermatt stoppen?

Eine im August erlittene Muskelverletzung ist laut dpa auskuriert. Sein größter Herausforderer ist der für Brasilien startende Lucas Pinheiro Braathen. Er gewann im vergangenen Winter olympisches Gold, den Riesenslalom-Weltcup und wurde Zweiter im Gesamtweltcup, allerdings mit fast 600 Punkten Rückstand auf Odermatt.

Hinter dem Duo gilt der Schweizer Loïc Meillard als Sieganwärter, in der Vorsaison Dritter der Riesenslalom-Wertung. Aus Österreich zählen Stefan Brennsteiner und Marco Schwarz zum Favoritenkreis. Schwarz wurde in Sölden im Vorjahr Zweiter.

Für den DSV sollen im Riesenslalom Fabian Gratz, Anton Grammel und Alexander Schmid konkurrenzfähige Ergebnisse liefern. Beim Weltcup-Auftakt 2025 war Grammel der beste Deutsche, vier deutsche Fahrer erreichten damals den zweiten Durchgang.