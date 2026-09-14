Ski-Ass Goggia bricht Trainingslager ab

Die Olympiasiegerin aus Italien klagt über Müdigkeit und Erschöpfung.

Sorgen um die italienische Ski-Olympiasiegerin Sofia Goggia: Die 33-Jährige hat das Trainingslager im argentinischen Ushuaia aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig abgebrochen und ist zurück in ihre Heimat gereist. Ursache sind laut Verband starke Müdigkeit und Erschöpfung, unter denen Goggia während ihres Aufenthalts gelitten habe. Auch nach einer mehrtägigen Pause habe sich ihr Zustand nicht gebessert, eingehende Untersuchungen in Mailand sollen weiteren Aufschluss geben.

Als mögliche Ursache wird unter anderem eine Virusinfektion vermutet. Ushuaia war in den vergangenen Monaten wegen eines Hantavirus-Ausbruchs auf einem von dort gestarteten Schiff in den Schlagzeilen.

Goggia hatte sich seit dem 23. August mit der italienischen Nationalmannschaft in Argentinien auf die kommende Saison vorbereitet und sollte dort noch bis zum 18. September trainieren. Danach war eine Weiterreise ins chilenische Trainingslager (bis Anfang Oktober) geplant.

Die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2018 hatte bei ihren „Heimspielen“ im Frühjahr in Cortina d’Ampezzo Bronze in ihrer Spezialdisziplin gewonnen. Außerdem sicherte sie sich den Gesamtsieg im Super-G-Weltcup. Der alpine Skiwinter startet am 24. Oktober traditionell mit dem Riesenslalom in Sölden/Österreich und endet am 25. März 2027 in Sun Valley/USA.