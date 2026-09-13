Sorgen um Ski-Star Goggia

Sofia Goggia bricht ihr Trainingslager in Ushuaia ab. Sie reist für medizinische Untersuchungen nach Italien.

Ski-Star Sofia Goggia hat ihr Trainingslager in Ushuaia vorzeitig abbrechen müssen. Die 33-jährige Italienerin klagte während der Vorbereitung in Argentinien über Unwohlsein und trat deshalb früher als geplant die Heimreise an. Welche gesundheitlichen Beschwerden bei der Super-G-Gesamtsiegerin der vergangenen Saison vorliegen, ist nicht bekannt.

Die Entscheidung fiel in Abstimmung mit der medizinischen Kommission des italienischen Wintersportverbands FISI unter Vorsitz von Dr. Andrea Panzeri. In einer Mitteilung erklärte der Verband: „Goggia hat beschlossen, nach Italien zurückzukehren, um sich in den nächsten Tagen den erforderlichen Untersuchungen zu unterziehen.“ Die FISI nannte keine weiteren Details zum Zustand der Speed-Spezialistin.

Medizinische Untersuchungen statt Speed-Training

Goggia hatte seit dem 23. August gemeinsam mit Marta Bassino, Laura Pirovano und Elena Curtoni auf den Pisten von Ushuaia trainiert. Dabei standen für die Italienerin zahlreiche Einheiten im Riesenslalom auf dem Programm. Anschließend war die Weiterreise nach La Parva geplant gewesen, wo sie den Feinschliff in den Speed-Disziplinen holen sollte.

Der Trainingsblock in Chile entfällt nun für Goggia. Für die Abfahrts- und Super-G-Spezialistin hat zunächst die medizinische Abklärung in Italien Priorität. Erst die Untersuchungen werden zeigen, wie schwer die Beschwerden wiegen und wann sie wieder auf Schnee trainieren kann.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.