Technik-Talent Maja Waroschitz erleidet beim Training in Chile ihren zweiten Kreuzbandriss innerhalb von zehn Monaten.

Bittere Pille für eine junge Ski-Alpin-Hoffnung aus Österreich: Maja Waroschitz ist zum wiederholten Mal schwer am linken Knie verletzt und fällt für den gesamten Winter aus.

Die 20-jährige Tirolerin stürzte nach Angaben ihres Verbands auf „unspektakuläre“ Weise beim Riesenslalom-Training im chilenischen El Colorado. Nach der Heimreise bestätigten Untersuchungen den Riss des vorderen Kreuzbandes und des Innenmeniskus. Sie wurde wurde bereits erfolgreich in der Klinik Hochrum bei Innsbruck operiert.

Ski Alpin: Maja Waroschitz mit erneutem Kreuzbandriss

Erst im Dezember 2025 hatte Waroschitz beim Europacup-Riesenslalom in Zinal einen Kreuzbandriss im selben Knie erlitten. Nun ist die Saison für sie wieder vorbei – diesmal, noch bevor sie begonnen hat.

Waroschitz war 2024 im südkoreanischen Gangwon dreifache Jugendolympiasiegerin (Slalom, Kombination, Mannschaft). Im März desselben Jahres feierte sie ihr Weltcup-Debüt. Sie gilt im ÖSV als Zukunftshoffnung für den Slalom und Riesenslalom.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.