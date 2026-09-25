Sofia Goggia bricht nach zwei Virusinfektionen ihre Saisonvorbereitung ab. Nun meldet sich die Abfahrts-Olympiadritte tieftraurig zu Wort.

Ski-Star Sofia Goggia musste ihre Saisonvorbereitung wegen zweier Virusinfektionen vorzeitig abbrechen. Die Italienerin hatte das Trainingslager ihrer Speed-Gruppe im argentinischen Ushuaia stark geschwächt und rund zwei Wochen früher als vorgesehen verlassen.

Nach ihrer Rückkehr nach Mailand ergaben eingehende Untersuchungen nun zwei unterschiedliche Virusinfektionen. Ihr Zusammenwirken verursachte bei der Abfahrts-Spezialistin einen ausgeprägten körperlichen Schwächezustand.

„Ich bin tieftraurig, dass ich gezwungen wurde, die Vorbereitung abzubrechen“, meldete sich Goggia bei Instagram zu Wort. Sie werde nun viel Geduld brauchen: „Ein bisschen wie immer.“

Mit diesem Satz spielte die Olympiadritte in der Abfahrt auf ihre lange Verletzungshistorie an. „Es geht mir zwar besser, aber ich bin noch sehr geschwächt“, teilte sie ihren Fans außerdem mit.

Goggia auf dem Weg der Besserung

Die Weiterreise der italienischen Weltcup-Speedfahrerinnen nach La Parva in Chile findet derweil ohne Goggia statt. Die erste Woche auf Ski sei für sie noch sehr gut gelaufen, erklärte die 33-Jährige.

Danach war an eine Fortsetzung des Trainingslagers nicht mehr zu denken. Gemeinsam mit der medizinischen Kommission des italienischen Skiverbands hat Goggia bereits einen Genesungsplan begonnen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.