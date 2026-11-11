Rodeln: Langenhan, Loch und Taubitz führen Weltcup-Kader an

Bundestrainer Patric Leitner gibt sein Aufgebot bekannt. Los geht es Ende November in Winterberg.

Angeführt von den Olympiasiegern Max Langenhan und Julia Taubitz sowie Rekordweltmeister Felix Loch starten die deutschen Rennrodler in den Weltcup-Winter. Auch die deutschen Rekord-Winterolympioniken Tobias Wendl und Tobias Arlt, die nun doch bis Olympia 2030 im Doppelsitzer weitermachen wollen, gehen am 28. und 29. November in der Winterberger Kunsteisbahn an den Start, wie aus dem Aufgebot von Bundestrainer Patric Leitner hervorgeht. Zuvor hatten am Mittwoch auf der wiedereröffneten Bahn am Königssee die deutschen Meisterschaften stattgefunden.

„Wir hatten fünf Selektionen mit guten Bedingungen auf allen Bahnen und eine Umstellung auf den neuen Schlitten. Das ist uns gelungen. Es ist noch nicht hundertprozentig gut, aber wir sind auf einem guten Weg“, sagte Leitner, der besonders den Teamgeist in der Mannschaft lobte: „Wir setzten uns zum Beispiel zu einem Spieleabend zusammen – es macht Spaß im Team.“

Das Aufgebot im Einsitzer der Männer komplettieren Timon Grancagnolo und David Nößler. Im Kader der Damen stehen neben Olympiasiegerin Taubitz auch Anna Berreiter, Merle Fräbel und Anka Jänicke. Im Herren-Doppelsitzer starten neben Wendl/Arlt Hannes Orlamünder und Paul Gubitz sowie Louis Grünbeck und Maximilian Kürth.

Im Doppelsitzer der Damen gehen Elisa Storch und Pauline Patz sowie Melina Fischer und Magdalena Matschina im ersten Weltcuprennen an den Start. Das dritte deutsche Duo, Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal, war am Dienstag in einem Trainingslauf am Königssee gestürzt. Degenhardt zog sich dabei eine Sprunggelenksverletzung zu, die nun untersucht wird. Erst im Anschluss wird entschieden, ab wann das Duo in die Weltcupsaison starten kann.