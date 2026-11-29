Der Computer rechnet und spuckt Rang drei aus. Der Sieg geht an Jens Luraas Oftebro aus Norwegen.

Kombinierer Julian Schmid hat beim Weltcup im finnischen Kuusamo nach einer Absage des Springens das Podest erreicht. Der viermalige WM-Zweite zeigte am Sonntag im Massenstart zunächst einen starken Langlauf. Weil heftiger Wind anschließend ein Springen verhinderte, wurde der provisorische Durchgang von Freitag gewertet. Für Schmid bedeutete das Rang drei hinter dem Dreifach-Olympiasieger Jens Luraas Oftebro (Norwegen) und Stefan Rettenegger (Österreich).

„Dritter Platz, damit bin ich natürlich glücklich. Der Sprung am Freitag war echt gut, heute war der Wind leider zu stark“, sagte Schmid. Zudem verbuchte Richard Stenzel als Vierter das beste Ergebnis seiner Karriere, auch der zweimalige Olympiasieger Vinzenz Geiger (5.) und Manuel Faißt (10.) landeten bei eisigen Temperaturen in den Top 10.

Faißt, Geiger und Schmid hatten am frühen Morgen im Langlauf, der beim Massenstart anders als gewohnt vor dem Springen ausgetragen wird, mit Platzierungen unter den besten zehn überzeugt. Werbung für das Format war der Wettkampf aber nicht: Das Feld wurde in der Loipe kaum auseinandergerissen, nach der Absage des Springens lieferte erst der Computer das endgültige Ergebnis.

Am Samstag hatte noch David Mach überraschend für den ersten Podestplatz des WM-Winters gesorgt. Der 26-Jährige stürmte hinter Rettenegger und Oftebro auf Rang drei und stellte das beste Ergebnis seiner Karriere ein. „Wahnsinn, das ist ein Traum. Auf einmal ging es wie von allein am letzten Berg“, sagte Mach in der ARD. Sein zuvor einziger Podestplatz war Rang drei im Februar 2024 in Otepää.

Weiter geht es am kommenden Wochenende in Trondheim, dort starten auch die Frauen um die ehemalige Gesamtweltcup-Gewinnerin Nathalie Armbruster in den WM-Winter.