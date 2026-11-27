Der Sieg im ersten Wettkampf des WM-Winters geht an Einar Luraas Oftebro vor seinem Bruder und Dreifach-Olympiasieger Jens.

Vinzenz Geiger kämpfte wie ein Löwe, doch die Übermacht aus Norwegen war zu stark: Der zweimalige Olympiasieger der Nordischen Kombination hat zum Start der WM-Saison das Podest knapp verpasst. Der Oberstdorfer landete im finnischen Kuusamo auf Rang vier, der Sieg ging bei Eiseskälte an Einar Luraas Oftebro vor seinem Bruder und Dreifach-Olympiasieger Jens sowie Kasper Mön Flatla.

„Mit einem vierten Platz war ich noch nie so zufrieden wie heute. Auch, wenn ich natürlich lieber auf dem Podest sein will. Aber ich war zuletzt ein bisschen angeschlagen“, sagte Geiger in der ARD und fügte mit einem Augenzwinkern an: „Drei Norweger vorne – das schmeckt mir natürlich gar nicht.“ Im Ziel fehlten 2,2 Sekunden zum Treppchen.

Manuel Faißt (8.) und Julian Schmid (10.), im vergangenen Jahr in Kuusamo zweimal Zweiter, landeten bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt ebenfalls in den Top 10, David Mach wurde Zwölfter. „Wir können nicht unzufrieden sein“, sagte Bundestrainer Eric Frenzel: „Wir sind voll mit dabei, haben um das Podest und eigentlich auch um den Sieg mitgekämpft. Der Weg stimmt.“

Die Grundlage zum guten Saisonstart hatte Geiger am Vormittag mit einem starken Sprung auf 133,5 m gelegt, gleichbedeutend mit Rang sieben. Da im Compact Race die Lauf-Rückstände an die Platzierungen gekoppelt sind, ging der Oberstdorfer nur 30 Sekunden nach dem überraschend führenden Flatla (142,0 m) in die Loipe. Geiger überholte Flatla auf der Strecke zunächst, hatte am Ende aber das Nachsehen.

Am Samstag (10.15 Sprung/14.30 Lauf) steht in Kuusamo der zweite von drei Wettkämpfen an. Die Frauen um die ehemalige Gesamtweltcup-Gewinnerin Nathalie Armbruster starten am kommenden Wochenende in den WM-Winter.