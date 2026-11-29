Die deutschen Bob-Herren landen einen Dreichfacherfolg. Francesco Friedrich muss sich hinter Überraschungssieger Adam Ammour mit Platz zwei begnügen.

Francesco Friedrich hat den Traumstart in den ersten Winter ohne Konkurrent Johannes Lochner verpasst und ist im Viererbob überraschend von Herausforderer Adam Ammour geschlagen worden.

Der 25 Jahre alte Frankfurter setzte sich in Altenberg mithilfe seines Bruders Issam als Anschieber dank eines starken zweiten Laufs mit einem hauchdünnen Vorsprung von acht Hundertsteln durch. Mit Maximilian Illmann (+0,57) als Drittem gab es im Erzgebirge zudem einen deutschen Dreifacherfolg.

Adam Ammour siegte beim deutschen Dreifacherfolg Adam Ammour siegte beim deutschen Dreifacherfolg © IMAGO/Nordphoto

Bob: Ammour sorgt für Überraschung

„Es war sehr komplex zum Fahren. Man ist viel gerutscht“, sagte Friedrich: „Adam ist einfach wirklich sehr gut im zweiten Lauf gefahren. Und dann hat man sich das auch einfach verdient“, so Friedrich. Ammour jubelte im Ziel lautstark mit gereckten Fäusten, war „einfach mega happy“ und schöpfte zudem „natürlich Motivation“ für die neue Saison.

Ammour lag nach dem ersten Lauf noch auf Rang zwei. Dann zauberte er die beste Laufzeit in die anspruchsvolle Bahn im Erzgebirge und sorgte so für die erste große Überraschung der am Wochenende gestarteten Saison.

Für Friedrich war es zudem ein erster Rückschlag für sein Vorhaben, die ambitionierten Anschieber und Rivalen Simon Wulff und Georg Fleischhauer gemeinsam im Team zu Erfolgen zu führen. Wulff, der in Friedrichs Zweierbob nach seiner 21-monatigen Dopingsperre am Samstag ein fulminantes Comeback feierte, hatte dort den Vorzug erhalten.

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Erfolgreicher Saisonauftakt für den BSD

Fleischhauer (37) war nach dem Karriereende von Lochner und gemeinsamen Olympiasiegen Anfang des Jahres zu Friedrich gewechselt, der mit Blick auf eine teaminterne Konkurrenz zuvor klargemacht hatte: „Simon muss mit Georg auskommen und Georg mit Simon. Weder für den Zweier noch für den Vierer gibt es eine Nummer eins, zwei oder drei.“ Doch trotz geballter Sprint-Power machte beim Auftakt Ammour mit seinem Gespann das Rennen.

Während die deutschen Rennrodler am Weltcup-Wochenende in Winterberg erstmals seit 29 Jahren ohne Sieg blieben, freute sich der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) dagegen über einen überaus erfolgreichen Auftakt in Altenberg. Nach den Siegen im Zweierbob der Männer, Monobob der Frauen sowie den Erfolgen der deutschen Skeletonis war durch Ammours Erfolg die makellose Bilanz mit sieben gewonnenen Rennen komplett.