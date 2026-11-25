In Hinblick auf den Biathlon-Weltcupstart in Kontiolahti schwärmt der ehemalige Biathlet Michael Rösch von Julia Tannheimer. Der 43-Jährige gibt eine positive Prognose ab - mahnt aber auch zur Vorsicht.

In der Biathlon-Saison 2025/26 waren die deutsche Biathletinnen den Erwartungen nicht gerecht geworden: Sie verpassten die Top 10 im Gesamtweltcup, bei Olympia reichte es nur für eine Bronzemedaille in der Mixed-Staffel. Für den ehemaligen Biathleten Michael Rösch ist das aber noch lange kein Grund, mit einer bescheidenen Einstellung in die anstehende Biathlon-Saison 2026/27 zu starten: Vor allem einer deutschen Athletin traut der 43-Jährige viel zu.

„Julia Tannheimer – das ist eine Maschine“, sagte Rösch bei Eurosport. „Wenn bei der Tag X passt, dann steht die ganz oben“. In seinen Augen hat die 21-Jährige ein „unfassbar großes Potenzial“. Durch ihre „läuferische Stärke“ habe Tannheimer die „idealen Voraussetzungen“. Immerhin war sie in der vergangenen Saison Siebtschnellste in der Loipe.

Michael Rösch sieht großes Potenzial in Julia Tannheimer Michael Rösch sieht großes Potenzial in Julia Tannheimer © IMAGO/Gabor Baumgarten

Diese Eigenschaften machen Tannheimer aus

„Biathlon ist laufen und schießen, aber wenn du im Sprint null Fehler schießt, aber in der Loipe nur mittelmäßig bist, hast du Schwierigkeiten“, erklärte Rösch. „Julia hat diese von Gott gegebene Gabe, ein großes Herz und den nötigen Biss. Wenn man ihr während eines Rennes in ihre strahlend blauen Augen schaut, sieht man diesen Willen.“

Tannheimers vermeintlichen Problemen am Schießstand blickte der 43-Jährige dementsprechend gelassen entgegen. „Was das Schießen betrifft, muss man im Biathlon auch mal geduldig sein“, sagte Rösch. „Man muss den Jüngeren die Zeit geben, da kann ein Schritt ganz schnell passieren und die Scheiben fallen“. Bei der 21-Jährigen sei es „nur eine Frage der Zeit“.

„Das war in den letzten Jahren das große Problem“

Doch trotz aller Hoffnungen in Tannheimer mahnte der ehemalige Biathlet auch zur Vorsicht: Großes Potenzial „hatte Selina Grotian auch, als sie in den Weltcup kam und dann hat es nicht so funktioniert.“ Grotian hatte ihr Weltcup-Debüt 2023 beim Saisonfinale im norwegischen Oslo gefeiert. Am Ende belegte die damals 18-Jährige „nur“ Platz 44 im Sprint. Ihre Nicht-Nominierung dieses Jahr hatte für eine Überraschung im deutschen Kader gesorgt.

„Es geht aber immer um die Konstanz. Man muss seine Leistung über eine ganze Saison abrufen können und das war in den letzten Jahren das große Problem“, erklärte Rösch weiter. Der 43-Jährige sprach dabei eine klare Zielvorstellung für die diesjährige Biathlon-Saison aus: „Wir müssen wieder dahin kommen, dass die anderen Nationen am Schießstand nach links und rechts gucken und Angst bekommen, weil da ein deutscher Athlet steht“.

Die Siegermentalität schlummere im deutschen Team, aber „diesen Respekt und auch diese positive Körpersprache – Brust raus – müssen wir uns wieder erarbeiten.“