Lou Jeanmonnot hat den Schaft ihres Biathlon-Gewehrs gekürzt und die Handstütze gewechselt. Die Änderungen geben ihr neues Vertrauen.

Lou Jeanmonnot hat nach ihrer erfolgreichen vergangenen Saison ihr Biathlon-Gewehr verändert. Die ehemalige Rivalin von Franziska Preuß ließ den Schaft kürzen und wechselte die Handstütze für das Stehendschießen. Die Anpassungen sollen ihr am Schießstand mehr Sicherheit geben.

Mit einem im vorolympischen Sommer neu gefertigten Gewehr hatte Jeanmonnot Olympiamedaillen und erstmals die große Kristallkugel gewonnen. Die Waffe stammte aus der Werkstatt von Xavier Jantet im französischen Prémanon. Trotz der Erfolge bemerkte die französische Gesamtweltcupsiegerin nach dem Winter, dass nicht alles optimal passte.

Lou Jeanmonnot beim BMW IBU World Cup in Oslo Lou Jeanmonnot beim BMW IBU World Cup in Oslo © IMAGO/PsnewZ

„Es gab kleine Details, bei denen ich im Frühjahr gemerkt habe, dass sie mir nicht gefallen, vor allem die Länge meines Schafts, die unnötige Verspannungen verursachte“, sagte sie der französischen Zeitung Le Dauphiné Libéré. Im vergangenen Jahr sei das nicht ideal gewesen, deshalb habe sie diesen Faktor beseitigt. „Seit ich ihn gekürzt habe, würde ich sagen, dass ich ein Vertrauen wiedergefunden habe, das ich vor zwei Jahren hatte.“ Dieses Gefühl wolle sie in den kommenden vier Jahren bewahren und ihr Gewehr nun möglichst in Ruhe lassen.

Dass Jeanmonnot am Schießstand bereits in guter Form ist, zeigte sie bei den französischen Sommermeisterschaften. In der Verfolgung von Arçon traf sie alle 20 Scheiben und holte den Titel.

Änderung nach Vorbild einer Teamkollegin

Für die neue Handstütze orientierte sich Jeanmonnot an ihrer französischen Teamkollegin Amandine Mengin. Das Bauteil unterstützt die Haltung des Gewehrs beim Stehendschießen. „Ich habe sie gewechselt und mich dabei von der Handstütze von Amandine Mengin inspirieren lassen“, erklärte Jeanmonnot. „Für Stabilität und Kontrolle ist das interessanter, auch wenn sie etwas schwerer ist.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.