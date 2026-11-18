Biathletin Janina Hettich-Walz hat die Herausforderung als Mutter erfolgreich gemeistert - sieht aber auch Grenzen der Belastung.

Biathletin Janina Hettich-Walz hat die Herausforderung als Mutter im Leistungssport erfolgreich gemeistert – sieht aber auch Grenzen der Belastung. „Mit einem Kind ist das absolut machbar, mit einem zweiten kann ich es mir nicht vorstellen“, sagte die 30-Jährige im Rahmen einer Presserunde des Deutschen Ski-Verbandes (DSV): „Ein zweites Kind wird es während meiner aktiven Karriere definitiv nicht geben, da ist der Aufwand sicher noch mal ein ganz anderer.“

Hettich-Walz hatte aufgrund ihrer Schwangerschaft die Saison 2024/25 ausgelassen, im vergangenen Winter kehrte sie dann auf die Ski zurück – und hatte Tochter Karlotta sogar immer wieder dabei. „In der ersten Saison nach der Geburt hatte ich fast immer die Gelegenheit, die Kleine mitzunehmen, wenn ich das wollte“, sagte Hettich-Walz, die sich teilweise gar energiereicher fühlte.

„Fühlt sich an, als hätte ich mehr Energie“

„Man konnte besser abschalten, weil es abseits vom Sport Dinge gab, die doch wichtiger sind“, sagte sie: „Es fühlt sich an, als hätte ich mehr Energie – aber ich muss eben auch mehr unter einen Hut bringen.“

Der Weltcup-Zirkus mit Ehemann und Tochter ist indes auch finanziell herausfordernd. Die Familie kann nicht in den Teamhotels untergebracht werden, also müssen eigene Lösungen her. „10.000 bis 15.000 Euro an Mehrkosten“ seien es pro Saison, sagte sie: „Wenn die Familie mitkommt, muss ich das selbst bezahlen, das ist aber okay, das ist es mir wert.“