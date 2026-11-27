Laura Dahlmeier wird in die Hall of Fame aufgenommen. Ihr Vater Andreas erinnert mit bewegenden Worten an die Biathlon-Olympiasiegerin.

Laura Dahlmeier ist posthum in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen worden. Ihr Vater Andreas nahm die Urkunde am Donnerstag bei der Feier in Frankfurt stellvertretend entgegen.

Dahlmeier war im Sommer 2025 beim Bergsteigen im pakistanischen Karakorum-Gebirge ums Leben gekommen. Sie wurde 31 Jahre alt. „Es ist immer tragisch, wenn man ein Kind verliert oder ein Kind zuerst gehen muss“, sagte ihr Vater bei der Ehrung. Seine Tochter sei bei allem, was sie getan habe, schnell gewesen – „leider auch in ihrem Leben“.

Dahlmeier war im Sommer 2025 beim Bergsteigen ums Leben gekommen Dahlmeier war im Sommer 2025 beim Bergsteigen ums Leben gekommen © IMAGO/Ulrich Wagner

„Laura hat so viel reingepackt die ersten 30 Jahre – das schaffen viele nicht in ihrem ganzen Leben“, erinnerte sich Andreas Dahlmeier. „Sie hat mit Freude gelebt, ist damit gegangen und bleibt in unserem Herzen.“ Der Tod beim Bergsteigen, ihrer großen Leidenschaft, sei „sehr tragisch, weil sie eine sehr sichere Bergsteigerin war“.

Erinnerung an Dahlmeiers erste Schwünge

Bei der Feier erzählte der Vater auch, wie er seiner Tochter auf der Kandahar-Strecke in Garmisch-Partenkirchen das Skifahren beibrachte. Er nahm sie zwischen die Beine, musste bei der anstrengenden Abfahrt aber eine Pause einlegen. „Dann fing sie zu weinen an und hat geschrien“, erinnerte sich Andreas Dahlmeier. Die Umstehenden hätten gedacht, er würde seine Tochter drangsalieren – doch sobald er weitergefahren sei, sei sie wieder still gewesen.

Probleme mit den Ohren und dem Druckausgleich führten Laura Dahlmeier später auf die Loipe. Nach ersten Erfolgen im Biathlon musste sie sich zwischen den Disziplinen entscheiden. „Da hat der Trainer gesagt, dass sie sich jetzt entscheiden muss“, erzählte ihr Vater. Mit zwölf Jahren wählte sie den Biathlonsport, in dem sie später zweimal Olympiasiegerin und siebenmal Weltmeisterin wurde.

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Neben der früheren Biathletin wurden auch Skirennläufer Felix Neureuther, Turner Fabian Hambüchen und Schwimmerin Britta Steffen geehrt. Die Laudatio auf Dahlmeier hielt der frühere Langläufer Peter Schlickenrieder.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.