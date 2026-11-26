Der US-Amerikaner Campbell Wright gewinnt das erste Weltcup-Rennen der neuen Saison - in beeindruckender Manier. Das lässt nicht nur die Experten staunen.

Campbell Wright hat den Biathlon-Weltcup mit einer Gala-Vorstellung eröffnet. Der US-Amerikaner setzte sich im finnischen Kontiolahti vor dem starken Deutschen Justus Strelow durch. Wright sicherte sich seinen ersten Weltcup-Sieg mit etwas mehr als 80 Sekunden Vorsprung und blieb dabei in allen vier Schießeinlagen fehlerfrei.

„Gebt dem Mann einen Sheriff-Stern. Der Amerikaner trifft hier alle 20 Scheiben, sensationell“, staunte ARD-Kommentator Christian Dexne während der Übertragung.

Campbell Wright hat seinen ersten Weltcup-Sieg geholt Campbell Wright hat seinen ersten Weltcup-Sieg geholt © IMAGO/Lehtikuva

Biathlon: Experten staunen über den Sieger

Und trotzdem blieb der 24-Jährige cool. Zeichen von Anspannung suchte man bei ihm vergebens. „Da lacht er, da schüttelt er den Kopf. Das ist der Campbell Wright, den wir lieben und schätzen“, beschrieb Dexne die Szenerie weiter.

ARD-Expertin Dorothea Wierer zeigte sich nach dem Rennen ebenfalls begeistert vom Sieger: „Er ist ein bunter Vogel, ein Entertainer pur“, stellte die ehemalige Weltmeisterin (insgesamt viermal Gold) aus Italien fest. „Bei ihm weiß man eben nie. Es kann schlecht sein, kann wirklich gut sein, mittelmäßig. Aber ich bin froh für ihn, dass das so auch klappt.“

Wright: „Ich darf ja nicht fluchen“

Der Sieger selbst fand im Interview später „keine Worte“ für das, was eben auf der Strecke geschehen war. Womöglich hätte er sie doch gehabt, stellte aber mehrfach fest: „Ich darf ja nicht fluchen“. Es wäre wohl eher ein freudiges Fluchen geworden.

Campbell Wright blieb am Schießstand fehlerfrei Campbell Wright blieb am Schießstand fehlerfrei © IMAGO/Newspix24

Erwartet hatte er seinen Triumph trotz einer guten Vorbereitung nämlich nicht: „Man ist auch in einem Vakuum. Ich bin nur einmal gegen die Deutschen gelaufen und sonst weiß man es nicht so genau. Gegen die Deutschen waren wir gut, aber nach diesen Rennen weiß ich: Wir sind wirklich gut!“

DEINE MEINUNG

Auch die norwegische Presse musste sich nach dem nicht ganz vorhersehbaren Ausgang erstmal sortieren: „Zur Abwechslung werden die Norweger im Biathlon zu Statisten eines Amerikaners. Das ist keine alltägliche Kost“, kommentierte NRK-Experte Torgeir Björn. Bester Norweger war Vetle Sjastad Christiansen auf Platz drei.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.