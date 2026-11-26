Die Biathlon-Saison startet in Kontiolahti mit dem Einzel der Männer. So können Sie das erste Biathlon-Rennen des Winters heute live im Free-TV verfolgen.

Das lange Warten hat ein Ende! Die Biathlon-Saison startet im finnischen Kontiolahti. Los geht es am Donnerstag mit dem Einzel der Herren. Der erste Läufer geht um 16.15 Uhr auf die Loipe. Bei den Männern sind neben Philipp Horn, Philipp Nawrath und Justus Strelow auch Danilo Riethmüller, Elias Seidl und Fabian Kaskel dabei.

Im DSV-Team ruhen die Hoffnungen vor allem darauf, dass die laufstarken Philipp Nawrath und Philipp Horn ihre Trefferquote am Schießstand erhöhen. Grundsätzlich hätten „mehrere im Team das Potenzial“, um das Podest mitzulaufen, betonte Horn.

Die Mannschaft müsse sich an die Weltspitze „über kleine Ziele, über kleine Erfolge wieder rankämpfen und dann mit mehr Selbstvertrauen auch die guten Ergebnisse einfach einfahren“, ergänzte Männer-Trainer Tobias Reiter.

Biathlon heute live im TV: So verfolgen Sie das Einzel in Kontiolahti

Die DSV-Athleten gehen als Außenseiter in die Saison. Nawrath und Horn haben im Vorwinter bewiesen, dass sie dank ihrer Laufstärke bei guter Trefferquote am Podest schnuppern können. Strelow kann als begnadeter Schnellschütze die Konkurrenz vor Probleme stellen. Der Druck auf die arrivierte Ü30-Fraktion im Team ist aber weiter gering, immerhin zeigten die 22 Jahre alten Fabian Kaskel und Elias Seidl bei den Ausscheidungsrennen vor Saisonstart ordentliche Leistungen – und lösten so ihr Weltcup-Ticket.

Die Norweger um Sturla Holm Lägreid und Johan-Olav Botn dürften mit ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit dominieren. Gesamtweltcupsieger Eric Perrot aus Frankreich möchte seinen Titel erfolgreich verteidigen. Auch mit den Schweden Sebastian Samuelsson und Martin Ponsiluoma sowie dem nach Herz-Operation zurückkehrenden Italiener Tommaso Giacomel ist zu rechnen.

Olympiasieger verzichtet auf Weltcup-Winter

Frankreichs Olympiasieger Émilien Jacquelin hat sich dazu entschieden, den Weltcup-Winter auszulassen und stattdessen seine erste Saison als Profi-Radsportler hinter sich gebracht.

Deutsche Fans bekommen wie gewohnt einiges im Winter geboten und können sich auf die Heim-Weltcups freuen. Ruhpolding bleibt nach den erstmals ausgetragenen Neujahrsrennen in Pokljuka auch in 2027 die zweite Station des Kalenderjahres (6. bis 10. Januar).

DEINE MEINUNG

Oberhof verlor seinen traditionellen Platz zum Jahresbeginn. Am Rennsteig geht es erst vom 4. bis 7. März und damit nach der WM in Otepää (10. bis 21. Februar) um Punkte. Außerhalb des Weltcups können sich die Fans am 30. Dezember auf die World Team Challenge auf Schalke freuen.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)