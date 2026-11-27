Für die deutschen Biathletinnen beginnt eine neue Zeitrechnung. Beim Weltcup-Auftakt in Kontiolahti wartet auf Vanessa Voigt und Co. gleich eine anspruchsvolle Aufgabe. SPORT1 verrät, wo Sie das Rennen verfolgen können.

Die deutschen Biathletinnen greifen in die neue Weltcup-Saison ein! Nachdem die Männer bereits gestern im finnischen Kontiolahti im Einzel über 20 Kilometer gestartet sind, kämpfen die Frauen heute über 15 Kilometer um den ersten Sieg des Winters.

Für die DSV-Frauen ist das Einzelrennen die erste Standortbestimmung nach dem Karriereende von Franziska Preuß. Unter der neuen Bundestrainerin Sandra Flunger gilt es, den Anschluss an die internationale Spitze herzustellen.

Die deutschen Frauen rund um Vanessa Voigt greifen in den Weltcup ein Die deutschen Frauen rund um Vanessa Voigt greifen in den Weltcup ein © IMAGO/Christian Heilwagen

Mit Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Julia Tannheimer, Marlene Fichtner, Julia Kink und Anna Weidel gehen sechs deutsche Athletinnen an den Start. Selina Grotian muss sich hingegen zunächst im zweitklassigen IBU-Cup beweisen.

Biathlon heute live: Hier läuft das Einzel der Frauen

Das Einzelrennen der Frauen über die 15 Kilometer startet um 16:15 Uhr.

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Voigt jagt ihren ersten Weltcup-Sieg

Besonders gespannt sein darf man auf den Auftritt von Vanessa Voigt. Die 29-Jährige hat sich abseits der Nationalmannschaft individuell auf den Winter vorbereitet und verfolgt weiterhin ein großes persönliches Ziel. „Der Weltcup-Sieg alleine fehlt mir schon noch“, erklärte Voigt im Oktober im SPORT1-Interview.

Ausgerechnet das Einzel könnte der Thüringerin entgegenkommen. In der längsten Disziplin des Biathlon-Weltcups wird jeder Fehlschuss mit einer Strafminute geahndet – ein Vorteil für die traditionell starke Schützin.

Bei Julia Tannheimer liegen die Stärken hingegen vor allem in der Loipe. Die 21-Jährige gehörte bereits im vergangenen Winter zu den schnellsten Läuferinnen im Weltcup. „Julia Tannheimer – das ist eine Maschine“, schwärmte Staffel-Olympiasieger Michael Rösch zuletzt bei Eurosport. Entscheidend dürfte sein, inwieweit das deutsche Talent auch am Schießstand den nächsten Entwicklungsschritt vollzogen hat.

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Französinnen geben den Ton an

Der Weg zum ersten Saisonsieg dürfte über die französische Mannschaft führen. Allen voran die amtierende Gesamtweltcupsiegerin Lou Jeanmonnot zählt im Einzel zu den Topfavoritinnen. Mit Julia Simon und Océane Michelon verfügt Frankreich über weitere Siegkandidatinnen.

Auch Italiens Lisa Vittozzi und die schwedischen Schwestern Hanna und Elvira Öberg sind zum Favoritenkreis zu zählen. Nicht zu unterschätzen ist zudem Suvi Minkkinen: Die schießstarke Finnin könnte vor heimischem Publikum ein Ausrufezeichen setzen.

Nach den Einzelrennen stehen in Kontiolahti am Samstag die beiden Mixed-Wettbewerbe auf dem Programm, ehe die Sprintrennen am Sonntag das erste Weltcup-Wochenende beschließen. Für das deutsche Team dürfte das Einzel vor allem eine erste Standortbestimmung werden. Mit der Weltmeisterschaft im estnischen Otepää wartet im Februar der große Saisonhöhepunkt.