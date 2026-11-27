Der 28-Jährige vom Königssee dreht im zweiten Lauf auf und feiert einen Heimsieg. Die vier deutschen Starter landen unter den besten sieben.

Skeleton-Pilot Felix Keisinger hat beim Saisonauftakt im sächsischen Altenberg seinen ersten Weltcup-Sieg geholt und damit für einen Traumstart gesorgt. Der 28-Jährige setzte sich dank des schnellsten zweiten Laufs mit 0,11 Sekunden Vorsprung vor dem Österreicher Samuel Maier durch. Lukas Nydegger, der jüngste Starter im deutschen Team, fuhr auf Platz drei (+0,15) und damit erstmals auf ein Weltcup-Podest. Er lag 0,45 Sekunden vor dem Olympia-Zweiten Axel Jungk, der Vierter wurde.

„Es hat wirklich lange gedauert, bis ich da mal ganz oben stehen darf. Es freut mich umso mehr“, sagte Keisinger, der vor rund acht Jahren sein Weltcup-Debüt gegeben hatte. „Ich habe gesehen, ich muss auf jeden Fall beim Start ans Maximum gehen, dass ich vorne reinfahren kann“, berichtete Keisinger (WSV Königssee) von seinem starken zweiten Lauf, der ihn auch dank der besten Startzeit von Rang drei – vorbei an Nydegger und Maier – noch zu Rang eins verhalf.

Zum starken Auftritt der Gastgeber trug auch Debütant Stefan Röttig bei. Er fuhr auf Rang sieben, mit dem er „mehr als zufrieden“ war, womit die vier deutschen Starter bei leichtem Schneefall und Minustemperaturen die Top Ten dominierten.

Der erste deutsche Gesamtweltcupsieg seit Christopher Grotheers Triumph in der Saison 2022/23 ist in diesem Winter durchaus möglich. Der 29 Jahre alte Brite Matt Weston, der die vergangenen drei Gesamtwertungen gewann, soll nach einer Hüft- und einer Schulteroperation erst im neuen Jahr zurückkehren und fehlte beim Auftakt.

DEINE MEINUNG

Die Skeleton-Frauen um die Olympia-Zweite Susanne Kreher starten am Samstag auf der anspruchsvollen Bahn in die Saison. Nachdem die dreimalige Weltmeisterin Jacqueline Pfeifer ihre Karriere beendet hat, stehen auch die Frauen im Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) vor einer neuen Ära.