Das Eiskunstlauf-Paar Annika Hocke und Robert Kunkel gewinnt zum zweiten Mal in ihrer Karriere einen Wettkampf in der höchsten internationalen Wettbewerbsserie.

Nach ihrem Podestplatz beim Grand Prix de France zum Saisonauftakt hat das deutsche Eiskunstlauf-Paar Annika Hocke und Robert Kunkel bei der Finlandia Trophy nachgelegt und Gold gewonnen!

In Abwesenheit ihrer größten Konkurrenz nutzten die Olympia-Zehnten ihre Chance und gewannen in Helsinki mit 196,40 Punkten zum zweiten Mal in ihrer Karriere nach dem Triumph bei der Skate Amerika 2023 einen Wettkampf in der höchsten internationalen Wettbewerbsserie.

Eiskunstlauf-Gold: Hocke und Kunkel „sprachlos“

„Wir haben das nicht erwartet. Ich bin sprachlos“, sagte Hocke. „Es ist unglaublich. Wir haben mit dem Training unseres Programms so richtig erst zwei Wochen vor dem ersten Grand Prix angefangen“, ergänzte Kunkel. Das Paar siegte vor den Kanadiern Lia Pereira und Trennt Michaud (195,28) sowie Audrey Shin und Spencer Akira Howe (USA/193,18).

Bis auf einen kleinen Wackler von Kunkel bei einer synchronen Sprungkombination gelang dem Paar eine makellose Vorstellung. Im Kurzprogramm am Freitag hatte das Duo aus Berlin mit 72,63 Punkten eine persönliche Bestleistung aufgestellt und sich mit Platz zwei eine gute Ausgangsposition erarbeitet.

„Wir wollen Entertaining machen“, hatte Hocke, die auch in ihrem neuen Programm in spektakulären Hebungen wortwörtlich über das Eis fliegt, zuvor gegenüber Olympics.com gesagt. Dazu passt auch die Musikauswahl für ihre Kür, ein Queen-Medley mit den Klassikern „The Show Must Go On“ und „We Will Rock You“.

DEINE MEINUNG

Bei dem Wettkampf in Helsinki fehlte neben den Paarlauf-Weltmeistern Minerva Hase und Nikita Volodin auch der Großteil der weiteren Weltspitze. Durch verschärfte Einreisebeschränkungen des Gastgeberlandes Finnland durften unter anderem drei russische Paare, darunter die Olympiamedaillengewinner Anastassija Mischina und Alexander Galljamow, nicht teilnehmen.

Am Nachmittag (ab 16.15 Uhr) tritt Genrikh Gartung im Einzel an, der 19-Jährige liegt nach dem Kurzprogramm allerdings bereits mit über zehn Punkten Rückstand abgeschlagen auf Rang 10.