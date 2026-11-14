Das deutsche Spitzenpaar setzt sich beim Grand Prix gleich vor die größten Konkurrenten. Auch Ilia Malinin liegt bei seiner Rückkehr vorne.

Die Paarlauf-Weltmeister Minerva Hase und Nikita Volodin haben einen gelungenen Auftakt in den ersten Wettkampf der Saison hingelegt. Beim Grand Prix Skate America in Everett/Washington setzte sich das Duo im Kurzprogramm gleich an die Spitze der Konkurrenz. Mit 72,71 Punkten lagen Hase/Volodin vor Alisa Efimova/Misha Mitrofanov (USA/71,85) und Oxana Vouillamoz/Tom Bouvart (Schweiz/70,63).

Im Kurzprogramm lief das deutsche Paar am frühen Samstagmorgen zum Klassik-Elektro-Stück „1989“ und widmete sich dabei seiner Heimat Berlin mit den Themen Mauerfall und Wiedervereinigung. Die Kür (Sonntag ab 5.34 Uhr MEZ) soll laut Deutscher Eislauf-Union eine moderne Neuinterpretation ihrer erfolgreichen „Vier Jahreszeiten“-Kür aus der Saison 2024/25 sein.

Starläufer Malinin kehrt zurück

Für das deutsche Spitzenpaar, das die ersten beiden Wettbewerbe in Kanada und China ausgelassen hatte, ist es zugleich der erste wichtige Schritt auf dem Weg zum Grand-Prix-Finale im chinesischen Chongqing und ein Meilenstein in der Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele 2030, wo es nach Bronze in Mailand noch höher auf dem Treppchen gehen soll.

Auch Starläufer Ilia Malinin kehrte in den Wettkampf zurück und übernahm in Washington die Führung. Der US-Amerikaner, der erstmals seit seinem dritten Weltmeistertitel in Folge im vergangenen März wieder an einem Wettkampf teilnahm, zeigte sich noch etwas eingerostet: Er landete einen beeindruckenden vierfachen Flip und einen dreifachen Axel, musste bei einem vierfachen Lutz jedoch eine Hand auf dem Eis abstützen. Malinin hatte bei den Olympischen Spielen 2026 überraschend mit dem achten Platz eine herbe Enttäuschung hinnehmen müssen.

Nach Skate America folgt am letzten Novemberwochenende die NHK Trophy in Tokio. Mit zwei starken Ergebnissen wollen sich die viermaligen Grand-Prix-Sieger Hase/Volodin für das Finale der sechs weltbesten Paare vom 10. bis 13. Dezember in Chongqing qualifizieren.