Das deutsche Spitzenpaar liegt zur Halbzeit deutlich vor der Konkurrenz. Es geht um die Qualifikation für das Grand-Prix-Finale.

Die Paarlauf-Weltmeister Minerva Hase und Nikita Volodin haben mit einem fehlerfreien und überragenden Kurzprogramm einen großen Schritt in Richtung Grand-Prix-Finale gemacht. Bei der NHK Trophy im japanischen Tokio setzte sich das Berliner Duo mit 75,21 Punkten an die Spitze der Konkurrenz. Zweite sind Yuna Nagaoka/Sumitada Moriguchi aus Japan (69,78), Dritte Karina Akopova/Nikita Rakhmanin aus Armenien (66,95).

Ein Platz unter den sechs besten Paaren der Grand-Prix-Serie für das Finale (10. bis 12. Dezember) im chinesischen Chongqing ist damit so gut wie sicher. Am Samstag (6.00 Uhr MEZ/sportschau.de) wollen Hase/Volodin nun in der Kür ihre starke Frühform bestätigen und nach Gold beim Grand Prix Skate America Mitte November ihren zweiten Saisonsieg einfahren.

Am frühen Freitagmorgen deutscher Zeit präsentierten die Olympia-Dritten erneut ihr Kurzprogramm zum Klassik-Elektro-Stück „1989“ und widmeten sich dabei ihrer Heimat Berlin mit den Themen Mauerfall und Wiedervereinigung. Nach einem Sturz von Hase vor zwei Wochen in Everett/Washington blieben die Favoriten diesmal fehlerfrei. Hase verteilte anschließend Luftküsse und schickte „liebe Grüße nach Deutschland“.

Das zweite deutsche Duo, Annika Hocke und Robert Kunkel, hat sich mit dem Sieg bei der Finlandia Trophy 2026 bereits für das Grand-Prix-Finale qualifiziert.