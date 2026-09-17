EM-Aus für deutschen Volleyballer

Der Zuspieler Johannes Tille fällt mit einer Verletzung aus.

Die deutschen Volleyballer müssen für den Rest der Europameisterschaft auf Johannes Tille verzichten. Wie der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) vor dem Achtelfinale am Samstag gegen Bulgarien (18.00 Uhr) bekannt gab, fällt der Zuspieler mit einem gebrochenen Mittelfußknochen aus.

DVV-Team trotzt Ausfall vor EM-Achtelfinale

„Es tut mir leid für die Jungs, dass ich sie nicht weiter unterstützen kann“, sagte Tille: „Ich hatte das Gefühl, dass wir richtig im Groove waren, aber ich bin mir sicher, dass die Jungs bei dieser EM noch Großes leisten können.“

Mit vier Siegen aus fünf Spielen hatte sich das DVV-Team als Zweiter der Gruppe D nach Olympiasieger Frankreich für das Achtelfinale qualifiziert. Nach der Vorrunde in Rumänien geht es nun in Sofia weiter.

„Die Halle wird voll sein. Das ist für alle auch etwas Cooles. Ich mag das sehr gerne – da ist mehr Adrenalin im Spiel“, sagte Anton Brehme vor dem Duell mit dem Weltranglistenneunten: „Wenn 12.000 Bulgaren gegen uns pfeifen oder ihr Team unterstützen, spielt man automatisch mit noch mehr Energie. Das heizt die Stimmung auf, und darauf freuen wir uns.“