Volleyball-EM: Deutschland-Gegner fix

Die deutschen Volleyballer haben bei der EM eine große Aufgabe vor sich. Gegen den Gastgeber könnte es schwer werden.

Die deutschen Volleyballer müssen sich im Achtelfinale der Europameisterschaft gegen Gastgeber Bulgarien beweisen. Der Weltranglisten-Neunte, damit zwei Plätze besser platziert als die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV), beendete die Gruppe B trotz eines 3:2-Sieges gegen Titelverteidiger Polen am Donnerstagabend auf Rang drei. Gespielt wird am Samstag um 19.00 Uhr.

Für das DVV-Team, das am Vorabend trotz insgesamt guter Vorrunde mit vier Erfolgen aus fünf Spielen den ersten Platz in der Gruppe D gegen Olympiasieger Frankreich (0:3) verpasst hatte, ist es eine äußerst unangenehme Aufgabe. Nicht zuletzt wegen der Kulisse – am Donnerstag reist das Team von Bundestrainer Massimo Botti von Rumänien, wo die Mannschaft die Vorrunde bestritt, in die bulgarische Hauptstadt Sofia.

Deutschland trifft auf Angstgegner

Auch die jüngste Bilanz spricht nicht für Deutschland, bei der WM im Vorjahr setzte es gegen Bulgarien in der Gruppenphase eine deutliche 0:3-Niederlage, zuvor hatte die DVV-Auswahl bereits in der Nations League verloren (2:3). Ordentlich Rückenwind für Bulgarien gibt es zudem nach dem überraschenden Sieg gegen den großen Turnierfavoriten und Weltranglistenersten Polen.

EM-Achtelfinal-Aus gegen Niederlande

Bei der jüngsten EM vor drei Jahren war für Deutschland in der Runde der letzten 16 gegen die Niederlande Schluss gewesen.