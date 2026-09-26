Deutschland-Bezwinger verteidigt EM-Titel

von SID
26.09.2026 • 23:10 Uhr
Deutschland-Bezwinger verteidigt EM-Titel

Im Endspiel von Mailand bezwingt der Titelverteidiger die Olympiasieger aus Frankreich.

Polens Volleyballer haben ihren dritten EM-Triumph gefeiert. Der Deutschland-Bezwinger setzte sich im Endspiel am Samstag in Mailand gegen Olympiasieger Frankreich mit 3:1 (31:29, 25:19, 20:25, 25:16) durch und verteidigte so seinen Titel erfolgreich.

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Für die Franzosen geht das Warten auf das zweite EM-Gold nach 2015 weiter. Vor der Neuauflage des Olympiafinales von Paris 2024 ging Bronze an die Auswahl aus Finnland, der im kleinen Finale gegen Slowenien ein souveränes 3:0 (25:23, 25:20, 29:27) gelang. Deutschland war bei der Endrunde im Viertelfinale gegen den Weltranglistenersten Polen ausgeschieden (0:3).

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