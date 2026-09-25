Aus der Traum: Deutsche EM-Sensation bleibt aus

Um Gold kämpfen in Mailand am Samstag die Titelverteidiger und die Olympiasieger.

Deutschland-Bezwinger Polen und Olympiasieger Frankreich kämpfen bei der Volleyball-EM im Endspiel um Gold. Der Titelverteidiger Polen schaltete im Halbfinale am Freitag Slowenien souverän mit 3:0 (25:23, 25:23, 25:18) aus und hat in der Neuauflage des Olympiafinales von Paris am Samstag in Mailand seinen dritten EM-Triumph im Visier.

Frankreich bezwingt Finnland 3:1

Anschließend setzten sich am Freitagabend die Franzosen, EM-Champion von 2015, gegen Finnland mit 3:1 (25:17, 18:25, 25:18, 25:15) durch. Die unterlegenen Halbfinalisten kämpfen im kleinen Finale um Bronze.

Die deutsche Auswahl war bei der Endrunde im Viertelfinale gegen den Weltranglistenersten Polen ausgeschieden (0:3).