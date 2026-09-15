Deutscher Auftaktsieg bei der EM

Deutschland gelingt bei der Volleyball-EM ein Auftaktsieg gegen die Türkei. Das DVV-Team fängt den Ausfall seines Starangreifers auf.

Die deutschen Volleyballer sind mit einem Erfolg in die Europameisterschaft gestartet. Auch ohne den angeschlagenen Starangreifer Georg Grozer setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Massimo Botti am Donnerstag mit 3:1 (23:25, 25:22, 25:21, 25:19) zum Auftakt im rumänischen Cluj-Napoca gegen die Türkei durch.

Theo Mohwinkel war mit 16 Punkten im Duell mit dem Weltranglistenzehnten bester Scorer für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV). Auch Erik Röhrs (14) überzeugte und füllte wie erhofft die Lücke, die der Ausfall von Diagonalangreifer Grozer riss.

Jubel bei den deutschen Volleyball-Herren Jubel bei den deutschen Volleyball-Herren © IMAGO/Alex Nicodim

Volleyball-EM: Deutschland will ins Achtelfinale

Deutschland machte damit den ersten Schritt Richtung K.o.-Runde. Auf dem Weg ins anvisierte Achtelfinale wartet als nächstes gleich am Freitag (16.00 Uhr) Lettland auf das Team um Kapitän Jan Zimmermann, das bei der EM auf Schlüsselspieler Grozer verzichten muss.

Der 41-Jährige laboriert laut eigenen Angaben noch an den Folgen einer Verletzung, wie er dem Portal Volleyball Insider kurz vor Turnierstart berichtet hatte. Dennoch strebt das DVV-Team mindestens das Viertelfinale an. „Unser Ziel sollte es sein, unter die Top-Acht Europas zu kommen“, hatte Zimmermann im Vorfeld betont.

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Dabei warten in der Gruppe D auch noch Olympiasieger Frankreich, Gastgeber Rumänien und die Schweiz auf Deutschland. Die ersten vier Mannschaften qualifizieren sich für die K.o.-Phase.

DEINE MEINUNG

Bei der Europameisterschaft, die in Italien, Bulgarien, Finnland und Rumänien ausgetragen wird, geht es neben den Medaillen auch um wichtige Weltranglistenpunkte mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028. Der Sieger sichert sich sogar ein Direkt-Ticket für Los Angeles.