Vergleiche mit einer Fußball-Größe eilen dem Italiener voraus. Nun will er die BR Volleys nach einer turbulenten Saison zurück in die Spur bringen.

Wenn Andrea Anastasi von Pep Guardiola spricht, gerät der neue Trainer der Berlin Recycling Volleys ins Schwärmen. Vergleiche mit dem Fußball-Mastermind stören den Italiener deshalb wenig. „Für mich ist es ein Kompliment“, erklärte der 66-Jährige im Tagesspiegel, er sei schließlich „ein großer Fan“ des spanischen Erfolgscoaches. Ob er den Volleyball-Serienmeister aus der Hauptstadt zu ähnlichen Erfolgen führen kann, wie sein Idol den FC Barcelona oder Manchester City, wird sich in der kommenden Saison zeigen.

Anastasi startet als Volleyball-Pep

Die Erwartungen sind vor dem Auftakt der Berliner in der Volleyball Bundesliga (VBL) am Mittwoch (19.00 Uhr/Dyn) gegen die FT 1844 Freiburg jedenfalls hoch. Immerhin hatte Geschäftsführer Kaweh Niroomand im Sommer gleich ins oberste Regal gegriffen, als er Anastasi als „Pep Guardiola des internationalen Volleyballs“ angekündigt hatte.

„Seine Spielidee, sein System und der Fußball, den er mit Barcelona und anderen Mannschaften gespielt hat, waren außergewöhnlich“, sagte Anastasi nun voller Bewunderung. Dass Niroomand diese Parallele ziehe, mache ihn „stolz und glücklich“. Druck verspürt Anastasi deshalb aber „überhaupt nicht“.

Meistertitel kein Selbstläufer mehr

Die Generalprobe im Ligacup dürfte Anastasi aber verdeutlicht haben, dass der elfte Meistertitel in Folge für die Berliner kein Spaziergang wird. Nur knapp setzte sich der erfolgsverwöhnte Klub, für den es schon in der vergangenen Saison enger wurde, im Finale gegen die Helios Grizzlys Giesen (3:2) unter dem ehemaligen Berliner Co- und Interimstrainer Markus Steuerwald durch.

Es liegt noch Arbeit vor dem einstigen Zuspieler Anastasi, der im italienischen Trikot Welt- und Europameister wurde. Nach einer turbulenten Saison inklusive zwei Trainerwechseln und dem Halbfinal-Aus im DVV-Pokal war er in einer großen Umbruchphase in Berlin gestartet, unter anderem die Stammspieler Kyle Dagostino und Jake Hanes sowie Nationalspieler Moritz Reichert hatten den Verein verlassen.

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Anastasi sammelte internationale Titel

Anastasi soll die Berliner nun in ruhigere Fahrwasser führen und auch international endlich wieder näher an die Spitze bringen. „Für den Neubeginn war mir wichtig, jemanden zu holen, der große Erfahrung und Autorität hat, dem niemand was erzählen kann“, hatte Niroomand bei der Verpflichtung des renommierten Trainers erklärt.

Wie man Titel gewinnt, weiß Anastasi nicht nur aus seiner Zeit als Spieler. Als Coach ist er herumgekommen, stand bei Klubs und Nationalmannschaften in ganz Europa an der Seitenlinie. Mit dem italienischen Spitzenklub Sir Safety Perugia wurde Anastasi unter anderem Klub-Weltmeister und krönte sich mit Italien sowie Spanien jeweils zum Europameister. Doch, so kurios es klingen mag, ein nationaler Meistertitel fehlt Anastasi noch.

„Deshalb wäre der deutsche Titel für mich persönlich sehr wichtig“, sagte Anastasi. Gleichzeitig wolle er mit seinen Spielern „auf internationalem Niveau überzeugen“ – ganz wie sein Vorbild Pep Guardiola.