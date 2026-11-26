Der deutsche NHL-Stürmer gibt bei den Ligaspielen der Ottawa Senators in Düsseldorf den Reiseleiter.

Drei Wochen vor dem Gastspiel in seiner Heimat redet Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle immer öfter mit seinen Teamkollegen in Kanada über Deutschland. „Zu den Weihnachtsmärkten werde ich viel gefragt, zum deutschen Bier natürlich“, erzählte der Stürmer des NHL-Klubs Ottawa Senators in einer Medienrunde am Donnerstag. Dennoch betonte Stützle: „Es ist ein Business-Trip, wir wollen natürlich die Spiele gewinnen.“

Der 24-Jährige, der in Viersen geboren wurde und in Krefeld mit dem Eishockeyspielen begann, ist mit Ottawa am 18. und 20. Dezember in Düsseldorf für zwei Ligaspiele gegen die Chicago Blackhawks zu Gast. „Ich freue mich natürlich, meine Eltern zu sehen, Opa zu sehen“, sagte Stützle, „dass die Familie bei den Spielen dabei sein kann, bedeutet mir extrem viel.“

Stützle wird für seine Mannschaft den Reiseleiter spielen. „Wir werden zu meinen Eltern nach Hause gehen, wo ich aufgewachsen bin, dort alle zusammen essen“, berichtete er, bei der Organisation habe ihm vor allem seine Mutter „viel geholfen, damit ich mich aufs Eishockeyspielen konzentrieren kann“.

Seine Fans in Deutschland können ihn nicht nur in Düsseldorf, sondern auch daheim am Fernseher künftig öfter live verfolgen. Am kommenden Montag (19.00 Uhr MEZ/RTL Nitro und Sky) eröffnen die Senators gegen die Nashville Predators die Übertragungen von „NHL Monday Night Hockey“, mit der die Liga regelmäßig montags Spiele zur europäischen Primetime anbietet.

DEINE MEINUNG

Dass er deshalb mittags Ortszeit aufs Eis muss, stört Stützle nicht. „Für uns gibt es unter der Saison keine Wochentage. Von daher macht es keinen Unterschied, zu welchen Uhrzeiten an welchen Tagen wir spielen“, sagte er: „Für uns deutsche Spieler ist es extrem cool, dass es so klappt. Man will natürlich, dass die Familien, die Freunde und natürlich auch die Fans zu vernünftigen Zeiten in Europa zuschauen können.“